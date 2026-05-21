英特爾良率秘辛！陳立武祭鐵血紀律：「二次流片失敗 就直接開除」
鉅亨網編譯羅昀玫
英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任後持續推動改革，並進一步對晶片開發流程祭出更嚴格標準。在其強調鐵腕紀律與執行文化下，英特爾晶圓代工業務的良率改善速度已超出市場預期，成為推動轉型進展的重要關鍵之一。
陳立武出席摩根大通全球科技、媒體與通訊大會 (JP Morgan Global Technology, Media and Communications Conference) 時表示，公司已導入全新工程文化，要求晶片首次流片就接近成功的決心。
他指出：「A0 就要進入量產，A0 是第一次流片、第一次成功 (first time pass)。英特爾過去沒有這種文化，所以我要求第一次就要成功。」
他進一步表示：「B0 (第一次修改版本) 還保得住工作，超過 B0 就開除。」
陳立武坦言，起初英特爾員工們覺得這只是玩笑話，但隨著制度開始落實，團隊逐漸意識到公司正全面提高標準。
他表示，自己會親自審查晶片設計、待修正問題以及使用的 IP 模組，並要求所有驗證工作必須在流片前完成，以提高首次投片成功率。
不過，對於採用先進製程、設計複雜的 CPU 而言，要達成 A0 即成功難度極高。
英特爾過去產品往往需要多次版本迭代才能修正問題並提升良率。
以 Xeon「Sapphire Rapids」處理器為例，因架構極度複雜，在研發階段曾累積多達 500 多項硬體錯誤 (Bug)，產品歷經 A0、A1、B0、C0、C1、C2、D0、E0 至 E5 等十多次版本更新後，才逐步達到預期效能與量產水準，也導致量產時程大幅延後。
華爾街認為，陳立武此舉等同重新整頓英特爾工程文化，希望透過減少版本迭代、加快驗證速度與縮短開發週期，提升產品開發效率與執行力，也有助改善晶圓代工業務良率與產品開發可預測性。
英特爾 (INTC-US) 週四收低 0.39% 至每股 118.50 美元，今年迄今漲幅高達 200.91%。
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