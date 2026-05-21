鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-22 05:51

英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任後持續推動改革，並進一步對晶片開發流程祭出更嚴格標準。在其強調鐵腕紀律與執行文化下，英特爾晶圓代工業務的良率改善速度已超出市場預期，成為推動轉型進展的重要關鍵之一。

英特爾良率秘辛！陳立武祭鐵血紀律：「二次流片失敗 就直接開除」(圖：shutterstock)

陳立武出席摩根大通全球科技、媒體與通訊大會 (JP Morgan Global Technology, Media and Communications Conference) 時表示，公司已導入全新工程文化，要求晶片首次流片就接近成功的決心。

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他指出：「A0 就要進入量產，A0 是第一次流片、第一次成功 (first time pass)。英特爾過去沒有這種文化，所以我要求第一次就要成功。」

他進一步表示：「B0 (第一次修改版本) 還保得住工作，超過 B0 就開除。」

陳立武坦言，起初英特爾員工們覺得這只是玩笑話，但隨著制度開始落實，團隊逐漸意識到公司正全面提高標準。

他表示，自己會親自審查晶片設計、待修正問題以及使用的 IP 模組，並要求所有驗證工作必須在流片前完成，以提高首次投片成功率。

不過，對於採用先進製程、設計複雜的 CPU 而言，要達成 A0 即成功難度極高。

英特爾過去產品往往需要多次版本迭代才能修正問題並提升良率。

以 Xeon「Sapphire Rapids」處理器為例，因架構極度複雜，在研發階段曾累積多達 500 多項硬體錯誤 (Bug)，產品歷經 A0、A1、B0、C0、C1、C2、D0、E0 至 E5 等十多次版本更新後，才逐步達到預期效能與量產水準，也導致量產時程大幅延後。

華爾街認為，陳立武此舉等同重新整頓英特爾工程文化，希望透過減少版本迭代、加快驗證速度與縮短開發週期，提升產品開發效率與執行力，也有助改善晶圓代工業務良率與產品開發可預測性。