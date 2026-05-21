Maia等來大客戶？Anthropic正跟微軟洽談租用AI晶片伺服器 專家：或改寫雲端運算競爭格局

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-22 01:00

外媒最新報導指出，Anthropic 正與微軟就租用其自研 Maia AI 晶片驅動的伺服器展開談判，若達成將成為微軟自研晶片戰略的重要突破，並進一步重塑雲端運算市場的競爭格局。

Maia等來大客戶？Anthropic正跟微軟洽談租用AI晶片伺服器 專家：或將改寫雲計算競爭格局(圖:shutterstock)

《The Information》週四 (21 日) 援引兩位知情高管消息報導指出，為應對旗下 AI 產品日益增長的市場需求、擴充算力資源，AI 新創公司 Anthropic 正洽談租用搭載微軟自研 AI 伺服器晶片的算力伺服器。

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對市場而言，這一動態意味著微軟與 Anthropic 之間的雲端運算合作關係正在向更深層次延伸，同時也折射出 AI 產業主要玩家加速擺脫對輝達晶元依賴的整體趨勢。

專家認為，Anthropic 與微軟若達成合作，對後者將是重大利多，因微軟一直力圖效仿谷歌、亞馬遜等競爭對手，研發可替代輝達晶片的產品，打破輝達在 AI 算力領域的壟斷地位。

知情人士透露，Anthropic 與微軟此次晶片算力合作洽談尚處於初步階段，最終未必能達成正式合作協定。

在 AI 算力競逐進入白熱化的當下，Anthropic 正積極推進其差異化的多晶片採購戰略，試圖進一步擺脫對單一供應商的依賴。

不同於主要競對手 OpenAI 和 xAI 對輝達的高度綁定，這家 AI 開發商長期以來已構建起涵蓋亞馬遜、谷歌及輝達在內的多元化算力體系，近期更傳出正與一家英國新創晶片公司洽談合作，而今這項策略自然延伸至與微軟的晶片層面談判。

Anthropic 與微軟協商租用搭載其自研 Maia AI 晶片的伺服器的協議若達成，不僅能為運行 Claude 模型增添新的算力選項，Anthropic 更有望參與影響 Maia 新一代產品的設計方向，使其更精準貼合自身的演算法與推理需求，這對微軟也是將自研晶片推向外部頂級 AI 客戶的關鍵驗證。

從財務底氣來看，Anthropic 具備大幅擴張雲端支出的充足動力。

最新數據顯示，該公司本季度營收有望逼近 110 億美元，較上一季度翻倍成長，並預計實現約 5.6 億美元的季度營業利潤，正式邁入獲利階段，扭轉過往 AI 行業高燒錢的印象。

伴隨營收爆發，Anthropic 已承諾向美國三大雲端服務商合計支出至少 3300 億美元的巨額算力預算。

分析人士指出，若雲端服務商願意針對自研晶片給予特定補貼，改用客製化晶片，理論上確實能為 Anthropic 帶來更高的性價比與成本控管優勢，減輕長期營運壓力。

過去一年間，微軟與 Anthropic 的商業黏著度顯著升溫，時機點恰好呼應 OpenAI 加速向微軟競爭對手靠攏的舉措。

目前，在商業層面，微軟已是 Anthropic 的重要客戶，預計將購入至少 5 億美元的 Claude 模型存取許可權，用於驅動 Copilot 產品線。

今年稍早，微軟也開始在 Azure 雲平台並列轉售 Anthropic 模型，去年底也宣佈最高投資 50 億美元於 Anthropic，隨後 Anthropic 承諾在 Azure 投入 300 億美元的雲計算支出。

實務運作上，自去年 11 月起，Anthropic 在 Azure 的使用量持續攀升，微軟近期不僅追加分配現有輝達伺服器資源，更開始專門為其構建新伺服器集群，甚至在一定程度上調整部分中小客戶的資源配比。

儘管目前微軟與 OpenAI 的雲端運算綁定規模仍遠大於 Anthropic，但多元化趨勢已然確立。

更宏觀來看，Anthropic 的多晶片佈局正引發同儕效仿，據悉 Meta 和 OpenAI 目前也都嘗試複製類似策略，分別與多家供應商達成協議，同時推進自研計畫，微軟甚至已為 OpenAI 即將推出的自研晶片預留數據中心空間。這一連串動向標誌著 AI 算力市場正從「輝達一家獨大」轉向多元供應鏈演進。