鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-22 04:00

美國通膨攀升至三年高點，主要推手固然是油價上漲以及川普關稅的遞延效應，但還有一個更令人意想不到的因素，正讓這項通膨問題雪上加霜：人工智慧 (AI) 的爆發性熱潮。

AI不是只帶來生產力革命 美媒：也正在推高通膨 (圖:Shutterstock)

MarketWatch 報導，企業界為了建置 AI 而展開的淘金熱，已對電腦晶片、記憶體以及其他電子元件催生出前所未有的龐大需求，這些產品及相關設備的價格正一路走高，並推升通膨。

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分析師表示，目前 AI 對美國整體通膨的影響目前仍相當有限，也難以精確估算，但其影響正愈來愈明顯。

其中一個例子是消費者物價指數 (CPI) 中的「電腦軟體與配件」類別成本。自美國政府在 1990 年代末期開始追蹤統計以來，這類價格大多時候都呈現穩定下滑。

但現在情況不同，2026 年這項價格大幅飆升，過去 12 個月漲幅接近 14%，創下歷史新高。

從現況來看，支撐 AI 技術所需的各種設備關價格，短期內難以回落。

舉例來說，衡量電子元件批發價格的指標顯示，在 4 月為止的 12 個月內暴漲 28%，刷新歷史紀錄。然而僅僅一年前，這些電子元件的成本還處於下跌狀態。

考量到許多與 AI 相關的零組件都在海外生產，美國企業正大幅增加進口。例如，2026 年前三個月的電腦進口額，較去年同期翻倍成長至 930 億美元。第 1 季的強勁趨勢顯示，繼 2025 年創紀錄大增之後，今年的電腦進口量有望再創新高。

不僅如此，半導體第 1 季進口年增 40%，電腦配件進口量也增加 37%。

目前看來，這場 AI 革命目前毫無放緩跡象。強勁的需求代表價格短期內不會鬆動，這為正努力降低頑強通膨的聯準會 (Fed) 增添隱憂。

事實上，部分 Fed 官員此前便已對此表示擔憂。周三公布的 5 月會議紀錄指出：「多位與會官員觀察到，與強勁 AI 投資支出相關的價格壓力，可能會提高多個產業的投入成本。」

一些華爾街經濟學家也開始聚焦此問題，牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 分析師說：「我們認為通膨面臨的更大風險來自於 AI 熱潮。」

原因在於，對高科技產品的飢渴需求，最終可能會外溢至手機、筆電等貼近消費者的普及民生物資。雖然到目前為止，AI 熱潮相關成本大多由企業吸收，但經濟學家指出，這種情況不會永遠持續。

諷刺的是，AI 原本普遍被視為抑制高通膨的重要力量，這項技術理應讓勞工與企業變得更有效率，進而降低經營成本，甚至壓低物價。

長遠來看這項長期效益仍可能實現，但現在還不是這種情況。