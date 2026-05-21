鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-21 19:49

台股今 (21) 日在 AI 類股激勵下，終場收 41,368.21 點、漲 1347.39 點，也寫下史上第五大漲點，成交量放大到 1.01 兆元，三大法人全數站在買超，合計買超 850.51 億元，其中外資單日買超 603.41 億元創史上第 9 大，同時是今 (2026) 年來第 6 大買超。外資今日積極掃貨低基期個股，尤其是面板股，買超股群創 15.69 萬張、友達 9.8 萬張、彩晶 3.18 萬張。

在三大法人操作部分，因台股大漲 1,300 多點，三大法人同站買超，合計共買超 850.5 億元，其中外資買超 603.41 億元、創歷史第 9 大買超，投信買超 51.14 億元、自營商則買超 195.96 億元。籌碼部分，外資在期貨空單約減碼 1,000 多口，外資期貨空單為 4.44 萬口。

‌



觀察今日外資買超前 10 名，大多是股價百元以內的低基期個股，其中受惠近年積極擺脫顯示器依賴，轉向半導體先進封裝 (FOPLP)、車電等非顯示業務的群創獲買超 15.69 萬張；買超第 2 位為友達 9.8 萬張，其次依序為仁寶 5.2 萬張、金寶 4.65 萬張，聯電 4.37 萬張、南亞 3.29 萬張、彩晶 3.18 萬張、中信金 2.8 萬張、緯創 2.76 萬張、宏碁 2.73 萬張。另外資連 4 賣轉買台積電 1.37 萬張。

外資賣超前 10 名部分，共有 4 名為金融股，賣超首位為近期傳言「公民併」的第一金，遭到大賣 7.17 萬張居首位，賣超台新新光金 3.48 萬張、華邦電 3.11 萬張、凱基金 2.46 萬張、旺宏 2.28 萬張、玉山金 1.16 萬張、中鋼 1.06 萬張、強茂 9,061 張、台泥 8,004 張、彰銀 7,315 張。

投信買超前 10 名部分，則與外資相反，有 4 檔為金融股，買超首位台新新光金 3.05 萬張、長榮航 1.18 萬張、廣達 9,449 張、兆豐金 7,994 張、台灣大 6,197 張、英業達 6,170 張、華南金 5,782 張、凱基金 4,804 張、統一 3,993 張、大聯大 3,678 張。

投信賣超前 10 名部分，大賣聯電 2.59 萬張最多、中信金 2.24 萬張、國泰金 2.17 萬張、仁寶 2.07 萬張、富邦金 1.39 萬張、元大金 8,997 張、遠東新 7,376 張、華邦電 3,036 張、金寶 2,973 張、矽格 2,782 張。

法人指出，指數在連日震盪後出現強彈，重新收復所有均線後續仍須觀察輝達財報利多，能否延續至大盤後續量能，以及相關主流族群的擴散，若電子權值股續強、量能持續維持，盤勢仍有機會朝高檔震盪偏多發展。