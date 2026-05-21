鉅亨網編譯段智恆
台灣檢調首度針對 AI 晶片走私展開查緝。根據台灣基隆地檢署說法，3 名嫌犯涉嫌偽造文件，將搭載輝達 (NVDA-US) 人工智慧 (AI) 晶片的伺服器違規出口至中國、香港與澳門，違反美國對中國的出口管制規範。檢方已於周四 (21 日) 搜索 12 處地點並帶回相關人士偵訊，案件也成為台灣首次針對 AI 半導體走私的重大執法行動。
根據《彭博》報導，涉案產品為美國伺服器大廠美超微（Super Micro Computer)(SMCI-US) 組裝的 AI 伺服器。這類系統通常整合輝達 AI 晶片，廣泛應用於資料中心，並作為訓練與運行 ChatGPT 等生成式 AI 模型的重要硬體設備。由於美國自 2022 年起持續收緊對中國的 AI 晶片出口限制，相關產品已受到高度監管。
基隆地檢署表示，涉案 3 人明知相關伺服器出口中國屬於美國嚴格管制項目，仍為獲取暴利，涉嫌共謀以不實文件購買並出口伺服器，因此涉及偽造文書等罪嫌。檢方指出，目前涉案數量約 50 台伺服器，規模雖不算龐大，但象徵意義重大。
多年來，美國一直要求台灣對出口管制違規行為採取更強硬態度。此次查緝也被視為總統賴清德政府強化科技安全與出口管理的重要訊號。近年台灣除了加強營業秘密與技術外流查緝，也對部分中國晶片企業祭出前所未見的出口限制措施。
值得注意的是，此案與美國目前偵辦中的大型輝達晶片走私案存在高度相似性。美國檢方先前曾指控，美超微共同創辦人涉嫌將價值數十億美元的輝達晶片轉運至中國，相關硬體據稱曾經過台灣與東南亞國家，再流向中國市場。不過台灣檢方強調，目前案件為獨立偵辦，與美國案件沒有直接關聯，是否存在其他連結仍待進一步調查。
除了美超微之外，包括戴爾 (DELL-US) 與慧與科技 (HPE-US) 等伺服器廠商，也曾出現在美國與新加坡檢方揭露的非法晶片交易案件中。不過截至目前，各國執法單位均未公開指控輝達或相關伺服器製造商涉及不法。
分析人士指出，台灣並未跟進美國對輝達與超微 (AMD-US)AI 晶片全面出口中國的限制，而是傾向透過本地法律，特別是詐欺與偽造文書等罪名，間接打擊違規出口行為。這與新加坡去年查辦伺服器轉運案件的模式相當類似。
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