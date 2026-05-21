鉅亨網編譯段智恆 2026-05-21 19:30

台灣檢調首度針對 AI 晶片走私展開查緝。根據台灣基隆地檢署說法，3 名嫌犯涉嫌偽造文件，將搭載輝達 (NVDA-US) 人工智慧 (AI) 晶片的伺服器違規出口至中國、香港與澳門，違反美國對中國的出口管制規範。檢方已於周四 (21 日) 搜索 12 處地點並帶回相關人士偵訊，案件也成為台灣首次針對 AI 半導體走私的重大執法行動。

根據《彭博》報導，涉案產品為美國伺服器大廠美超微（Super Micro Computer)(SMCI-US) 組裝的 AI 伺服器。這類系統通常整合輝達 AI 晶片，廣泛應用於資料中心，並作為訓練與運行 ChatGPT 等生成式 AI 模型的重要硬體設備。由於美國自 2022 年起持續收緊對中國的 AI 晶片出口限制，相關產品已受到高度監管。

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基隆地檢署表示，涉案 3 人明知相關伺服器出口中國屬於美國嚴格管制項目，仍為獲取暴利，涉嫌共謀以不實文件購買並出口伺服器，因此涉及偽造文書等罪嫌。檢方指出，目前涉案數量約 50 台伺服器，規模雖不算龐大，但象徵意義重大。

多年來，美國一直要求台灣對出口管制違規行為採取更強硬態度。此次查緝也被視為總統賴清德政府強化科技安全與出口管理的重要訊號。近年台灣除了加強營業秘密與技術外流查緝，也對部分中國晶片企業祭出前所未見的出口限制措施。