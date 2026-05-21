鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-21 20:00

根據報導，此次補助資金來自 2022 年通過的《晶片與科學法案》(Chips and Science Act)。其中，IBM 將獲得最大筆資金，金額高達 10 億美元；晶圓代工業者格芯 (格羅方德 / GlobalFoundries)(GFS-US) 則將取得 3.75 億美元，其餘包括 D-Wave Quantum、Rigetti Computing 與 Infleqtion 等公司，預計各獲得約 1 億美元補助，澳洲新創 Diraq 則可望獲得 3,800 萬美元。

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消息激勵量子概念股盤前飆升。IBM 盤前一度大漲近 8%，隨後漲幅收斂至約 6%；D-Wave 盤前勁揚 16%，Rigetti 上漲約 13.8%，Infleqtion(INFQ-US) 更大漲超過 23%。

美國政府擬持股量子企業 複製 AI 與晶片扶植模式

除了提供補助之外，美國政府也將取得相關企業的少數股權，延續商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 近來推動的「政府持股換產業投資」策略。先前美國政府已透過類似模式投資英特爾(INTC-US)、稀土磁鐵業者 Vulcan Elements 及礦商 MP Materials(MP-US)。

盧特尼克表示，川普政府正帶領全球進入「美國創新新時代」。他近來持續重整商務部相關辦公室，並要求半導體企業增加美國本土投資，希望建立更完整的本土供應鏈與先進技術能力。

IBM 也在外媒報導刊出後證實，將與美國政府合作打造美國首座專為量子運算設計的晶圓廠 (quantum foundry)。IBM 表示，新成立公司「Anderon」將由 IBM 投入 10 億美元資金，對應政府補助，在紐約奧爾巴尼設立 300 毫米量子晶圓廠，加速量子晶片與晶圓製造能力發展。

IBM 指出，量子產業到 2040 年可望創造高達 8,500 億美元經濟價值，並成為美國經濟成長與國家安全的重要支柱。

量子運算熱潮升溫 市場押注下一波 AI 革命

量子運算近來成為科技產業新焦點。市場普遍認為，若能與人工智慧 (AI) 結合，量子電腦未來有機會大幅提升科學研究、藥物開發、密碼破解與導航等能力，甚至可能改變現有超級電腦架構。

IBM 執行長克利希納 (Arvind Krishna) 今年 3 月受訪時表示，目前量子運算發展速度已明顯加快，形容其現階段相當於 10 年前的 AI 晶片產業。他認為，隨著晶片效能提升與資金大量湧入，量子技術商業化時程正快速縮短。

除了 IBM 之外，微軟 (MSFT-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)近年也持續加碼量子技術投資，吸引市場資金湧入相關概念股。