鉅亨網編譯段智恆 2026-05-18 21:30

全球能源市場恐面臨新一波供應衝擊。多位大宗商品策略師警告，在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 運輸受阻、全球原油庫存快速下滑之下，歐洲最快可能在未來幾周內面臨實體原油短缺，若供應瓶頸持續，油價甚至可能朝每桶 150 美元邁進，且供需失衡恐延續至 2027 年底。

全球原油庫存急降 分析師警告歐洲數周內恐面臨供應短缺(圖：REUTERS/TPG)

國際能源總署 (IEA) 近日警告，全球原油庫存正快速下降，引發市場對供應安全的憂慮。Abaxx Commodity Exchange 執行董事長柯里 (Jeff Currie) 周一 (18 日) 接受《CNBC》訪問時直言，歐洲可能「隨時」面臨實體供應不足，而目前市場價格與政策制定者的表態，尚未完全反映供應風險的嚴重程度。

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柯里指出，目前原油市場正處於傳統需求相對疲弱的「肩季」，也就是冬季取暖需求結束、夏季開車旺季尚未全面啟動的過渡期。然而，隨著美國陣亡將士紀念日與英國春季銀行假期即將到來，柴油、汽油與原油需求將迅速升溫，屆時供應壓力恐全面浮現。

他警告，一旦庫存進一步耗盡，油價走勢將不再是線性變動，而可能進入急劇飆升階段，「到那時，市場才會知道，最後一桶油到底有人願意花多少錢去搶。」

庫存快速耗盡 歐洲恐率先面臨實體短缺

法國興業銀行 (Societe Generale) 分析師團隊周一在報告中指出，目前原油市場看似平靜，但這種穩定只是一層「表面假象」，實際供應系統正承受高度壓力。

報告指出，全球庫存正在快速下降，更關鍵的是，真正可立即投入市場的可用庫存比例其實相當有限，一旦繼續動用，整體供應鏈可能迅速進入營運壓力區。

自美國與伊朗衝突於 2 月 28 日爆發以來，荷姆茲海峽運輸量持續受限。該航道約占全球原油與天然氣供應的兩成，是全球最重要的能源咽喉之一。

興業銀行指出，即使荷姆茲海峽能在 6 月初恢復通行，從油輪重新裝載、航運、卸貨、煉製到終端配送，整個實體供應鏈仍至少需要 52 天才能讓新增供應真正進入市場，意味每日仍有數百萬桶原油持續無法回到市場，只能進一步消耗現有庫存。

恢復時程每延後一天 供應壓力恐一路延續至 2027 年

興業銀行進一步分析，若荷姆茲海峽要到 6 月底才恢復通行，實體供應紓解最快也要等到 8 月底，市場真正恢復正常可能得等到 9 月，供應壓力將更加深遠。

更令人擔憂的是，若重啟時間再次延後，布蘭特原油價格可能被推升至每桶 150 美元，並在今年剩餘時間維持高檔。

分析師指出，即便運輸最終恢復，延遲所造成的庫存缺口已經形成，將使市場緊張狀態延續至 2027 年，並進一步凸顯全球能源系統對運輸時程變化的高度敏感性。

截至周一，市場對美伊談判陷入僵局的擔憂持續升溫，布蘭特原油上漲 1.4%，報每桶 110.73 美元；西德州原油 (WTI) 則上漲 1.3%，報每桶 106.86 美元。