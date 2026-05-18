鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-18 21:40

美股主要指數周一 (18 日) 開盤小幅走高，延續上週創高後的高檔震盪走勢，隨著市場押注美國與伊朗有望就荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 重啟取得進展，帶動國際油價回落、美債殖利率自高檔拉回，加上半導體類股反彈，提振標普 500 與那斯達克指數開盤走揚，市場持續關注中東局勢後續發展，以及高油價與高利率對風險資產的影響。

截稿前，道瓊工業指數跌近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌 0.03%，費城半導體指數漲近 0.4%。台積電 ADR 跌近 0.4%。

‌



美股期貨與全球債市上演戲劇性反轉，原本因中東局勢緊張而承壓的股債資產，在市場押注美國與伊朗可能接近就重啟荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 達成協議後，由跌轉升；國際油價則同步回落，帶動市場風險情緒回溫。

標普 500 指數期貨早盤一度下跌 0.8%，隨後翻紅並上漲 0.2%。布蘭特原油價格則下跌 1.3%，跌破每桶 108 美元。市場情緒轉變，主要來自伊朗半官方媒體報導，美國已提出暫時豁免伊朗石油制裁的方案，而這正是德黑蘭重啟荷姆茲海峽的重要訴求之一。

債市同步擺脫早盤賣壓，美國 10 年期公債殖利率下跌 3 個基點至 4.57%。美元指數也有望終止連續 5 個交易日升勢。亞洲債市方面，日本 30 年期公債殖利率盤中一度大漲 20 個基點，但隨後收斂大部分漲幅。

中東戰事與荷姆茲海峽封鎖，近期已打亂由人工智慧 (AI) 熱潮帶動的全球股市漲勢，同時推升全球債券殖利率升至數十年高點，市場擔憂能源價格上漲將迫使各國央行延後降息，甚至重新啟動升息。

儘管美伊停火已延續超過 40 天，但重啟荷姆茲海峽的談判至今仍未取得突破。美國總統川普近日公開對伊朗表達不滿，並警告「時間正在流逝」。與此同時，阿拉伯聯合大公國一座核電廠稍早也遭無人機襲擊，再度凸顯區域風險仍未解除。

匯豐私人銀行 (HSBC Private Bank) 全球投資長塞爾斯 (Willem Sels) 表示，債市目前對通膨風險更加敏感，而股市則仍受到企業財報強勁與 AI 題材支撐。不過，在經歷前波快速上漲後，股市正出現動能降溫與補跌壓力。

市場目前也密切關注聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 未來政策走向。隨著投資人押注 Fed 最快可能在 12 月升息，上月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄將成為觀察決策官員態度的重要風向球。

加拿大皇家銀行 (RBC) 策略師莫蘭 (George Moran) 指出，市場正逐漸意識到伊朗戰事帶來的供應衝擊恐非短期現象，「高利率維持更久」的預期，正加劇市場對財政支出的擔憂。

CG Asset Management 投資組合經理莫里亞蒂 (Emma Moriarty) 則警告，若荷姆茲海峽持續封鎖，高能源價格與高利率的雙重壓力，最終恐侵蝕企業獲利，並對目前估值偏高的股市構成更大修正風險。

截至台北時間周一（18 日）21 時許：

焦點個股：

Regeneron Pharmaceuticals(REGN-US) 早盤股價下跌 12.34%，至每股 612.06 美元

Regeneron Pharmaceutical 盤前股價重挫逾 11%，主因公司一項用於治療皮膚癌的新藥在後期臨床試驗中未達主要目標，市場憂心相關產品上市進程恐受阻，拖累股價承壓。

Dominion Energy(D-US) 早盤股價上漲 10.69%，至每股 68.38 美元

Dominion Energy 盤前股價勁揚逾 12%，受惠 NextEra Energy(NEE-US) 宣布將以全股票交易方式收購該公司。NextEra 表示，合併後將打造全球最大受監管電力公用事業集團，激勵市場買盤湧入。

安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 0.51%，至每股 210.69 美元

安謀 (Arm Holdings) 盤前下跌約 1%，此前《彭博》報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正調查該公司是否在部分晶片市場涉及非法壟斷行為，監管風險升溫使股價承壓。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：