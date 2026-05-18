鉅亨網編譯段智恆 2026-05-18 23:10

世界衛生組織 (WHO) 會員國周一 (18 日) 在瑞士日內瓦召開年度世界衛生大會 (WHA) 期間，否決邀請台灣以觀察員身分參與的提案，使台灣連續第 10 年未能重返這項全球最高衛生決策會議。此結果是在中國明確表態反對後拍板，也再度凸顯兩岸政治角力持續影響台灣參與國際組織的空間。

WHO會員國否決台灣與會提案 連10年無緣WHA(圖：REUTERS/TPG)

世界衛生大會於周一正式登場後，中國代表在會中與巴基斯坦一同發言反對相關提案。中國代表向會員國表示，「中國不同意中國台灣地區以任何形式參與世界衛生大會」，最終大會接受排除台灣與會的安排。

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支持台灣參與的友邦帛琉則在會中發言指出，將台灣排除在外缺乏正當性，也可能削弱全球疾病監測與公共衛生資訊共享機制。帛琉代表強調，全球衛生治理無法承受任何缺口，排除包括台灣在內具備能力且負責任的夥伴，只會讓體系出現更多風險。

由於北京主張台灣是中國領土的一部分，台灣長年被排除在多數國際組織之外。台灣外交部長林佳龍日前已抵達瑞士，並規劃在世界衛生大會期間出席場邊相關活動，持續爭取國際支持。

台灣曾在 2009 年至 2016 年間，在前總統馬英九執政期間，以觀察員身分參與世界衛生大會，當時兩岸關係相對和緩，並簽署多項經貿與觀光協議。