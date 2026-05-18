鉅亨網編譯段智恆 2026-05-18 20:10

瑕疵晶片變搖錢樹！蘋果MacBook Neo熱賣背後有玄機(圖：REUTERS/TPG)

根據《華爾街日報》(WSJ)報導，蘋果近期推出售價 599 美元的入門筆電 MacBook Neo，上市後銷售表現優於預期，成為市場熱門產品。不過，支撐這款新產品的核心晶片，並非全新設計，而是兩年前首次搭載於 iPhone 16 Pro 的 A18 Pro 晶片，只是其中圖形處理器 (GPU) 由原本 6 核心降為 5 核心。

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這意味著，部分在生產過程中未完全達到最高規格、但仍可正常運作的晶片，經過關閉瑕疵核心後，仍能被重新部署至不同產品線，從原本旗艦手機轉向價格更親民的筆電產品。

報導指出，這種做法在半導體業被稱為「分級晶片」(Binned Chips)，透過將晶片依性能分級，區分為高、中、低不同等級，再搭配不同產品定位出售，類似航空座位、飯店房型或鑽石分級的商業模式。

分析人士指出，蘋果近年已將這項原本用於降低報廢率的供應鏈策略，進一步發展為產品設計核心，不僅有效降低成本，也讓蘋果能更精準切分高階與入門市場，吸引更多原本可能選擇 Chromebook、Windows PC 或 Android 手機的消費者。

根據《華爾街日報》分析蘋果近 200 份技術文件，自 2021 年以來，蘋果至少已有 6 款 A 系列晶片，在旗艦 iPhone 首發後，再以少一個 GPU 核心的版本導入較低價產品，包括 iPhone 17e、iPhone Air，以及最新的 MacBook Neo。

Neo 熱銷甚至已消耗完原本庫存的次級晶片。知情人士透露，蘋果近期已向台積電 (TSM-US)(2330-TW) 追加 A18 Pro 晶片訂單，以維持 Neo 產線供應，顯示市場需求遠超預期。