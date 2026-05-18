鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-18 18:50

三星電子及其工會計畫周二 (19 日) 繼續進行更多會談，以避免這家科技巨頭史上規模最大的罷工。此前，人們擔心超過 4.5 萬名工人的罷工可能會重創南韓經濟，並擾亂全球供應鏈。

工會原先預計自本周四起展開為期 18 天的罷工行動，由於三星占南韓出口額近四分之一，此舉引發了南韓經濟動盪與全球半導體供應鏈中斷的高度憂慮。

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針對罷工威脅，南韓法院周一做出關鍵裁定，授予部分禁令，命令工會必須確保罷工不會削減生產量，也不得導致生產材料的劣化。若工會違反此「產能保全令」，兩大主要工會可能面臨每日 1 億韓元的罰金，工會領導人則可能被處以每日 1,000 萬韓元的罰款。

受此法律保障激勵，三星電子股價於 18 日早盤一度上揚 6.7%，終場仍維持近 4% 的漲幅。

此次衝突的導火線在於獎金制度與利潤分配。隨著人工智慧需求帶動獲利飆升，工會要求三星取消現有的 50% 獎金上限，並主張將營業利潤的 15% 分配給員工作為獎金，且必須正式納入僱用合約。三星管理層則提議分配約 9% 至 10% 的利潤，並認為工會的要求在長期經營上難以維持。三星會長李在鎔對此罕見公開道歉，表示公司內部問題已引發外界擔憂。

南韓政府對此高度戒備，總理金民錫警告，若晶片工廠因罷工關閉，每日經濟損失恐高達 1 兆韓元。