美伊戰火引爆史上最猛漲勢！花旗：鋁價即將迎來50年來最大一波上漲行情
鉅亨網編譯陳韋廷
花旗最新表示，在經歷重大供應衝擊後，鋁市正面臨 50 多年來最大一波上漲行情，短期內價格料將升至每噸 4000 美元，且有可能進一步大幅上漲。
花旗在最新研報指出，美伊戰爭引發全球鋁市場空前的危機，恐對建築、包裝、運輸及綠能等眾多產業造成毀滅性的連鎖反應，主要因為中東局勢動盪導致的逾 300 萬噸供應損失，在閒置產能近乎為零且庫存已處於 55 年低點之際，將市場推入結構性短缺狀態。
該行預估，即便在需求疲軟的情況下，今年仍將出現約 270 萬噸的缺口，這將導致未來 6 至 12 個月庫存降至歷史低點。
花旗認為，若需求破壞程度有限，未來三個月鋁價可望穩步攀漲至每噸 4000 美元，今年下半年均價料維持在該價位，而明年在樂觀情景下的鋁價亦將升抵每噸 5350 美元。
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