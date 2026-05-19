鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-19 08:30

花旗最新表示，在經歷重大供應衝擊後，鋁市正面臨 50 多年來最大一波上漲行情，短期內價格料將升至每噸 4000 美元，且有可能進一步大幅上漲。

美伊戰火引爆史上最猛漲勢！花旗：鋁價即將迎來50年來最大一波上漲行情(圖:shutterstock)

花旗在最新研報指出，美伊戰爭引發全球鋁市場空前的危機，恐對建築、包裝、運輸及綠能等眾多產業造成毀滅性的連鎖反應，主要因為中東局勢動盪導致的逾 300 萬噸供應損失，在閒置產能近乎為零且庫存已處於 55 年低點之際，將市場推入結構性短缺狀態。

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該行預估，即便在需求疲軟的情況下，今年仍將出現約 270 萬噸的缺口，這將導致未來 6 至 12 個月庫存降至歷史低點。