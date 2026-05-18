鉅亨網新聞中心 2026-05-18 23:00

全球 AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 即將於美東時間週三 (20 日) 盤後（台北時間週四清晨）公佈其第一季最新業績。作為市值高達 5.46 兆美元的市場巨鯨，市場期權數據顯示，輝達在財報當天的股價，振幅預計將高達 7.56%，其波動將對美股乃至全球科技股市場產生震撼。

儘管華爾街普遍樂觀預估輝達將再次交出「超預期、調升指引」的亮眼成績，但分析師指出，除了亮眼的數字，執行長黃仁勳在財報電話會議上如何回應擺在眼前的「三大拷問」，才是全球投資人高度關注的焦點。

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業績預期再次報喜 華爾街相繼調高目標價

得益於全球 AI 算力需求的持續爆發，華爾街分析師普遍預期輝達第一季營收與獲利將再次迎來驚人增長：

營收預估： 預計將達到 787.5 億美元，遠高於去年同期的 440.6 億美元。

每股盈餘（EPS）： 預計為 1.76 美元，顯著高於去年同期的 0.96 美元。

數據中心業務： 仍為營收主力，預計達 728.5 億美元（運算領域佔 605.3 億，網路部門佔 124.5 億）。

遊戲業務： 預計創造 36.4 億美元收入（年減 3.26%）。

基於上述樂觀預期，華爾街各大投行紛紛提前出手上調其目標價，美國銀行上調至 320 美元、富國銀行喊上 315 美元，瑞銀則上調至 275 美元。

然而，在風光數據的背後，輝達正處於地緣政治、競爭加劇與供應鏈緊張的漩渦之中。本次財報會上，黃仁勳必須正面回答以下三大疑問：

疑問一：中國市場的破局之路在哪裡？

此份財報發布之際，正值黃仁勳剛與美國總統川普一同訪問中國之後。然而，地緣政治的阻礙已對輝達在當地的業務造成重創。

黃仁勳在 4 月底受訪時曾透露，輝達在中國的市佔率「已降至零」（過去曾擁有高達約 90% 的市占率）。

未來，輝達的高階 AI 晶片能否重新獲得進入中國市場的許可與機會？這無疑將是投資人最想追問的關鍵地緣政治難題。

疑問二：如何應對競爭對手來勢洶洶的挑戰？

雖然輝達在 AI 晶片市場暫居統治地位，但競爭對手正從多個方面發起猛烈攻勢。

首先是晶片新星 Cerebras(CBRS-US) 以高達 55.5 億美元的募資規模，完成了 2026 年迄今全球最大的 IPO，其主打整體效能更快的 AI 處理器在上市首日便推動股價暴漲 68%。

此外，雲端巨頭的「自研晶片」勢力更是不容小覷。亞馬遜 (AMZN-US) 的晶片業務年收入已超越 200 億美元，不僅與 OpenAI 達成 Trainium 晶片產能協議，更獲得 Anthropic 承諾使用高達 5 吉瓦的晶片容量。

谷歌 (GOOGL-US) 則同樣與 Anthropic 展開深度合作，為其提供 TPU 晶片。

在這種群雄並起、自研晶片與傳統晶片商內外夾擊的局勢下，輝達將如何採取策略以維持其絕對的領先優勢，已成為本次市場最矚目的焦點。

疑問三：如何突破記憶體短缺的瓶頸？

記憶體晶片供應持續短缺，對輝達的新一代產品線帶來嚴峻挑戰。

輝達最新的 AI 平台（如 Vera Rubin）對 HBM4 高頻寬記憶體需求量極大（單顆容量高達 288GB，且需更複雜的 16 層堆疊）。

然而，輝達財務長 Colette Kress 先前已證實，由於記憶體供應限制，其 GeForce RTX 50 系列顯示卡可能在未來一段時間內供應緊張。

黃仁勳對此曾樂觀表示，記憶體短缺對輝達反而是好消息，能促使客戶直接選擇最強的解決方案，並強調「記憶體廠產能擴充多少，輝達就會用多少」。

但投資人仍亟欲了解，輝達針對記憶體短缺的具體產能鎖定措施，以及未來的供需展望。

本週三的輝達財報，不僅僅是一次業績數據的驗收，更是一場關於 AI 半導體產業未來風向的關鍵解讀。