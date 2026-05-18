鉅亨網新聞中心 2026-05-18 22:00

在通膨疑慮再起與中東戰火升溫夾擊下，全球金融市場的避險核心——美國公債正遭遇劇烈拋售，債市動盪席捲全球，衝擊投資人信心，也顯示「債券義警」重新主導市場定價。分析指出，若聯準會在 6 月會議仍未調整政策方向、正視通膨壓力，市場恐進一步施壓，迫使決策者重新將升息納入選項。

週一亞洲交易時段，美債拋售潮罕見地在開盤後迅速失控加劇，直接將 30 年期美債殖利率推升至 5.16% 的驚人高位，一舉刷新了近三年來的最高紀錄。

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5% 終極防線徹底破功 殖利率巨獸正在甦醒

長期以來，債券交易員一直將 30 年期公債 5% 的殖利率水準視為鋼鐵般的「終極防線」，認為在這個心理關卡之上，自然會吸引大量撿便宜的買家進場。

然而，這一次殖利率的飆升速度卻徹底顛覆了市場的傳統認知。不僅 30 年期美債殖利率一路高歌猛進突破 5.15% 關卡，10 年期和 2 年期美債殖利率也分別向上衝刺至 4.63% 和 4.10%，雙雙創下自 2025 年 2 月以來的新高。

這場拋售狂潮更像傳染病一樣迅速向全球蔓延，日本 30 年期公債殖利率創下 1999 年該債券問世以來的最高紀錄，英國、德國、澳洲及紐西蘭的國債同樣難逃大跌厄運。

分析師直言，在 5% 的關卡被無情踏碎之後，整個債券市場已經徹底失去了用來錨定價格的避風港。現在的投資人對價格極度敏感，市場預期 30 年期公債的波動區間將被強行拉高至 5.25% 到 5.5% 之間，這意味著高借貸成本的殘酷新時代已經正式到來。

通膨、赤字與戰火夾擊 市場最怕的噩夢恐成真

究竟是誰在背後推動這場瘋狂的拋售？答案是投資人心中對於長期高通膨的集體恐慌。

自從美國和以色列對伊朗發動攻擊以來，中東局勢持續惡化，市場最擔憂的荷姆茲海峽能源咽喉被掐斷的危機隨時可能爆發。

原油價格因此一飛沖天，像劇毒一樣滲透進實體經濟的每一個毛細血管，從農夫耕作急需的汽油，到超市貨架上塑膠包裝的成本，物價上漲的火苗已經無處不在。

更讓債市絕望的是，美國經濟在此時展現出了一種令人難以置信的「詭異韌性」，加上美國政府那如天文數字般龐大的財政赤字，讓投資人開始意識到，政府未來只會發行更多債券來填補無底洞。

在供給不斷增加、通膨預期節節攀升的背景下，心急如焚的投資人只能索要更高的「期限風險補償」，才願意接手這些長期美債。

短短幾個月前，市場還在興高采烈地打賭聯準會今年會降息兩次，但現在利率掉期市場的風向已完全逆轉，交易員甚至開始押注，聯準會將在 2027 年 3 月前不得不重啟升息，以暴力手段勒緊通膨的脖子。

不只政府借錢變貴 民眾房貸車貸也遭殃

這場債市風暴並非只是華爾街電腦螢幕上的數字跳動，它正在實實在在地推高現實世界的生存成本。

美國財政部上週拍賣 30 年期公債時，赫然出現了自 2007 年以來首次超過 5% 的票面利率，更糟糕的是，即便政府給出如此優渥的利息，投資人的反應依舊冷冰冰，需求表現平平。這說明連大金主們，都不想在這個時候借錢給美國政府。

如果這場公債拋售風暴無法平息，飆升的美債殖利率，將像海嘯般迅速傳導至一般民眾的房貸、車貸以及企業的生產貸款利率，直接給這個全球最大的經濟體踩下一腳刺耳的急煞車。

眼看長債殖利率徹底失控，市場甚至開始瘋狂猜測，政府高層是否會被迫祭出一些非常規的干預手段來強行干預債市。

傳奇策略師警告：Fed 下個月再不「變臉」就晚了

面對這場失控的債市大火，曾經首創「債券義警」一詞的華爾街傳奇策略師、Yardeni Research 總裁雅德尼（Ed Yardeni）發出嚴厲警告。

他直指聯準會目前的態度已經完全落後於市場，如果不趕快跟上債券市場的腳步，將會面臨徹底失去控制借貸成本能力的悲劇。

雅德尼明確表示，聯準會一直以來抱持的「寬鬆倾向」在當前的經濟形勢下已經完全不合時宜，必須在即將召開的六月會議上果斷放棄。

如果決策官員們還在扭扭捏捏、不肯向市場認錯，憤怒的「債券義警」們將會判定聯準會已經在通膨曲線後方打瞌睡，進而用更大規模的拋售來索取更高的風險溢價。

這項觀點也得到了「新債王」岡拉克和雙線資本等主流巨頭的強烈認同。岡拉克指出，當 2 年期美債殖利率比聯邦基金利率還要高出近 50 個基點時，降息已經成了根本不可能實現的幻影。

Fed 新掌門人若唱鷹調 反能成救星？

這場風暴也將所有聚光燈打在了即將上任的聯準會新主席華許（Kevin Warsh）身上。他將在 6 月中旬首次主持聯邦公開市場委員會會議，這無疑是一場地獄級難度的期中考。

儘管白宮方面一直在施壓、渴望看到利率下調以討好選民，但市場的客觀規律並不隨政客的意志為轉移。

雅德尼巧妙地指出，此時一位「比預期更鷹派」的聯準會主席，反而可能是拯救市場的唯一解藥。

如果華許能在 6 月會議上大展鷹派作風，向市場證明聯準會對抗通膨的鋼鐵決心，反而有機會安撫那些正在瘋狂拋售的「債券義警」，進而成功壓制長期公債殖利率的漲勢。