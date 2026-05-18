鉅亨網編譯段智恆 2026-05-18 21:00



南韓科技巨頭三星電子 (Samsung Electronics) 與旗下最大工會的薪資協商進入關鍵時刻，雙方目前正透過政府斡旋試圖避免罷工，但若談判破局，不僅可能衝擊全球記憶體供應鏈，也可能為正值人工智慧 (AI) 晶片熱潮的半導體市場投下變數。

三星近年受惠高頻寬記憶體 (HBM) 與 AI 伺服器需求爆發，獲利屢創新高，股價自 2025 年初以來已飆漲逾 5 倍，帶動南韓股市頻創新高。不過，隨著公司獲利大增，員工對分紅制度的不滿也同步升高，認為自己未能公平分享公司成長果實，使勞資對立持續升溫。

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工會目前要求取消獎金上限，並將營業利益的 15% 作為員工分紅，且納入正式聘僱合約；管理層則提議提撥 10% 的營業利益作為獎金，並搭配一次性特別補償方案。由於三星長期工會影響力有限，無論管理層或工會代表都缺乏大規模集體協商經驗，使最終結果更添變數。

一、最後一刻達成妥協：雙方各退一步避免罷工

最樂觀的劇本是雙方在最後階段達成折衷方案，例如三星進一步提高獎金比例或改善員工福利，但不完全滿足工會提出的 15% 分紅要求。若談判成功，工會可對會員宣稱取得實質成果，管理層也能避免生產中斷，將是雙方都能接受的結果。

二、象徵性罷工：供應不受重創但市場承壓

若協商失敗，工會可能發動輪班停工、集會或單日罷工，藉此向管理層與政府施壓。由於三星晶圓廠高度自動化、全天候運作，短時間停工未必直接影響產量。

不過，即使只是有限度的抗爭，只要三星半導體部門出現任何生產受阻跡象，仍可能衝擊市場信心。尤其三星半導體業務貢獻超過 9 成獲利，投資人對相關消息勢必高度敏感。

值得注意的是，南韓法院 5 月 18 日已裁定，三星關鍵維運、安全及危化品管理人員即使罷工也須持續執勤，並禁止占領半導體產線與研發設施，某種程度限制工會的破壞力。

三、南韓政府介入：啟動緊急仲裁機制

若罷工持續擴大並開始影響晶片產能，南韓政府可能祭出極少動用的「緊急仲裁」機制。

根據南韓勞動法，當政府認定勞資爭議已嚴重衝擊國家經濟或民生時，勞動部可要求罷工暫停 30 天，並由國家勞動關係委員會提出雙方必須遵守的解決方案。

南韓自 1969 年以來僅啟動過 4 次緊急仲裁，最近一次是 2005 年大韓航空機師罷工。南韓總理金民錫近日也已公開呼籲雙方透過對話解決分歧，並暗示政府不排除動用緊急權力。

四、長期僵局：最壞情況恐衝擊全球晶片供應

分析人士認為，最不樂見但機率相對較低的情境，是罷工持續升級，並進一步擴及關鍵工程師、設備維護人員及產線技術員。

儘管三星晶圓廠高度自動化，但先進製程與 HBM 等高階記憶體生產，仍高度依賴專業人員維持設備與製程穩定。一旦核心人員長期停工，可能直接影響 AI 晶片供應。