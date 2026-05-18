鉅亨網編譯段智恆 2026-05-18 19:36

川普自曝入股英特爾談判內幕：早知道應該多要一點(圖：REUTERS/TPG)

根據《財富》(Fortune)周一 (18 日) 刊出的專訪，川普回憶當時與陳立武談判的過程表示，他曾向對方提出，希望美國政府能「免費取得 10% 的持股」，而陳立武當場回應「成交」，讓川普事後忍不住笑說：「該死，我應該要求更多。」

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這項具指標性的交易發生在九個月前，美國政府最終透過將原本依《晶片法案》(CHIPS Act)核准、但尚未撥付給英特爾的 57 億美元補助轉為股權，再加上其他 32 億美元政府補助資金，取得英特爾 9.9% 的股權。時任美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 於去年 8 月正式對外宣布這項安排。

川普在專訪中也再次強調關稅對美國半導體產業的重要性。他表示，如果當年是由他執政，並透過關稅保護美國本土晶片產業，「英特爾現在會是全世界最大的公司。」

目前台積電市值約 1.84 兆美元，遠高於英特爾的 5,470 億美元。不過，自美國政府入股後，英特爾股價已累計大漲超過 300%，展現強勁反彈力道。

近期英特爾利多消息不斷。市場傳出，蘋果 (AAPL-US) 已與英特爾達成初步協議，未來部分裝置晶片將交由英特爾代工；此外，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克也在今年 4 月表示，計畫在其規模達 1,190 億美元的 Terafab 計畫中採用英特爾未來推出的晶片。

英特爾股價在今年 4 月創下上市 55 年來最佳單月表現，單月股價翻倍，主要受惠於中央處理器 (CPU) 需求回溫，以及人工智慧 (AI) 基礎建設快速擴張。

美國銀行 (BAC-US) 預估，到 2030 年全球 CPU 市場規模有望較目前成長超過一倍。輝達 (NVDA-US) 今年 3 月也指出，在 AI 時代中，「CPU 正逐漸成為系統瓶頸」。