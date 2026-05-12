鉅亨網編譯段智恆 2026-05-12 22:40

美國 4 月通膨數據高於市場預期，加上能源價格持續攀升，市場進一步押注聯準會 (Fed) 可能在明年重新升息，美國公債周二 (12 日) 延續跌勢，各期限殖利率普遍走高，30 年期美債殖利率持續徘徊在 5% 附近，逼近近年高點。

美國勞工部最新公布，4 月消費者物價指數 (CPI) 年升 3.8%，創 2023 年 5 月以來新高；排除食品與能源價格的核心 CPI 按月上升 0.4%，年升 2.8%，雙雙高於市場預期，反映能源價格上揚與供應鏈壓力持續推升通膨。

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數據公布後，利率交換市場持續反映 Fed 可能重新收緊政策的預期，交易員目前押注 Fed 在 2027 年 4 月前升息 1 碼 (25 個基點) 的機率約達 70%。

美債市場周二延續賣壓，各期限殖利率普遍上升 2 至 3 個基點，其中 30 年期美債殖利率維持在 5% 附近，顯示市場對長期通膨與高利率環境的憂慮並未消退。

CreditSights 投資等級與總體策略主管葛里菲斯 (Zachary Griffiths) 表示，這份通膨報告雖然偏熱，但大致符合市場心理準備，因此未立即引發更劇烈波動；不過更值得關注的是，底層通膨趨勢幾乎看不到明顯緩解跡象，市場愈來愈擔心殖利率將在更長時間維持高檔。

在 CPI 數據公布前，美債原本就承受外部市場壓力。英國公債市場周二同步遭遇拋售，30 年期英債殖利率攀升至 1998 年以來最高，主因市場擔憂英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 可能遭到逼宮，進一步引發投資人對英國財政政策前景的不安，並連帶拖累全球債市氣氛。