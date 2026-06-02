鉅亨網新聞中心 2026-06-02 15:23

隨著人工智慧（AI）算力需求持續膨脹，半導體產業的競爭焦點已悄然從製程微縮轉移至封裝與系統整合能力。摩根士丹利最新報告指出，2030 年全球 AI 半導體市場規模將達 7,530 億美元，先進封裝技術已從配套環節躍升為決定 AI 晶片性能與成本的核心關鍵。

AI封裝重構半導體格局，台積電成最大贏家。(圖：Shutterstock)

AI 晶片正成為驅動整個半導體產業成長的核心力量。摩根士丹利於今年 5 月發布的最新研究報告《大中華半導體：AI 封裝創新：CoWoS、CPO 與 WoW》（Greater China Semis: AI Packaging Innovation: CoWoS, CPO and WoW）明確指出，2030 年全球半導體市場規模將突破 1.5 兆美元。

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其中，AI 半導體將貢獻半數市場空間，雲端 AI 半導體的潛在市場規模在 2026 年即將達到 4,850 億美元，2023 至 2030 年複合年增長率維持在 30% 的高速軌道。

支撐此一成長動能的，是全球雲端服務商毫不手軟的資本投入。報告追蹤全球前 11 大上市雲端服務商，預計 2026 年雲端資本支出規模將達 8,110 億美元，較市場共識預期高出 8%，為 AI 封裝產能提供穩定的需求基礎。

值得關注的是，AI 代理的崛起正在改寫算力架構配比。隨著 AI 從單純推理走向工具呼叫、程式執行與多代理協作，AI 集群中 CPU 與 GPU 的比例正從 1 比 12 快速向 1 比 2 遷移。

摩根士丹利因此上調調度類 CPU 的市場規模預測，基準情境下 2030 年整體 CPU 市場規模可達 1,250 億美元，牛市情境下更上看 2,380 億美元。

台積電 CoWoS：產能倍增，輝達吃下六成

分析指出，台積電無疑是這場封裝技術革命的最大受益者。報告預測其 2024 至 2029 年 AI 相關收入複合年增長率高達 60%，2026 年 AI 收入占總營收比例將首度突破三成。

CoWoS 作為當前高階 AI 晶片的標配 2.5D 封裝方案，產能擴張速度驚人。台積電 CoWoS 月產能預計將由 2023 年的 23,000 片晶圓提升至 2027 年的 165,000 片，2025、2026 兩年連續翻倍擴張。

台積電更深度布局 3D 堆疊技術 SoIC，產能預計從 2023 年的 6,600 片提升至 2028 年的 78,000 片，服務對象鎖定輝達、超微半導體、蘋果 (AAPL-US) 等頂級晶片設計企業。

與此同時，Amkor(AMKR-US) 、日月光 (3711-TW) 等外包封測廠商也逐步突破 CoWoS 產能瓶頸，開始承接中低階 AI 晶片訂單，與台積電形成梯次分工格局。

台積電的 CoWoS 與英特爾 (INTC-US) 的 EMIB，已成為目前 2.5D 先進封裝領域最具代表性的兩大技術架構。

CoWoS 採用矽中介層設計，單一晶圓可整合 4 顆晶片，並支援最高達 9.5 倍光罩尺寸，在面積利用率與成本效益方面具備優勢，成本可望降低約 20%。

相較之下，EMIB 則在擴充能力方面展現更高彈性。在供應鏈配套完善的情況下，可支援超過 12 倍光罩尺寸的大型晶片設計，更適合超大規模運算系統對高密度整合的需求。

封裝尺寸大型化成為產業明確趨勢，較大尺寸中介層可整合更多 HBM 記憶體與運算晶片，同時也對測試、基板、製造良率等環節提出更高要求。

CPO 共封裝光學：功耗優勢催生百億市場

與此同時，光模組技術正沿著可插拔光模組、板載光學到共同封裝光學（CPO）的方向持續演進。相較於前一代方案，CPO 可支援 3.2T 至 12.8T 甚至更高等級的傳輸速率，並在高速傳輸環境下展現更佳的能耗表現。

以 800G 傳輸規格為例，可插拔光模組功耗約 14 瓦，LPO 方案約 9 瓦，而 CPO 僅需 5 瓦；在 1.6T 規格下，CPO 功耗約 8 瓦，明顯低於傳統光連接方案。

在商業化進程方面，博通已率先完成 CPO 交換器方案量產，成為市場先行者。另一方面，輝達即將推出的 Rubin 伺服器機櫃系統，預計將成為首款導入 CPO 技術的 XPU 平台，並結合台積電 COUPE 先進封裝技術推動大規模生產。

摩根士丹利對 CPO 產業前景保持高度樂觀。根據報告預測，在基準情境下，全球 CPO 市場於 2023 年至 2030 年間的年複合成長率可達 172%，至 2030 年市場規模有望擴大至 90 億美元；若 AI 基礎建設需求持續加速，在樂觀情境下，年複合成長率甚至可達 210%，市場規模將進一步攀升。

隨著技術逐漸成熟，CPO 供應鏈已涵蓋光通訊元件、先進封裝、晶圓代工及系統整合等多個關鍵環節，並逐步形成具備獨立成長動能的新興產業生態系。

WoW 晶圓對晶圓堆疊：降本提效的 3D 新路徑

晶圓對晶圓堆疊（WoW）技術代表著 3D 封裝的另一條路徑，將 DRAM 晶圓直接堆疊於 SoC 晶圓之上，有別於 CoWoS 依賴矽中介層的 2.5D 架構。

WoW 在頻寬與功耗效率上具備顯著優勢，頻寬可達 210GB/s，功耗效率約 2pJ/bit，更可為單顆晶片節省約 80 美元的物料成本。

這一賽道的市場增速在三條技術路線中最為亮眼。報告預測 2025 至 2030 年基準情境複合年增長率達 257%，2030 年市場規模 60 億美元；牛市情境下複合年增長率更高達 313%，市場規模翻倍至 120 億美元。

分析稱，特色記憶體廠商、設備供應商與晶片設計企業將是主要受益群體。

分析指出，AI 先進封裝已形成 CoWoS、CPO、WoW 三條技術主線並行發展的格局。

台積電憑藉深厚的產能積累與技術布局占據主導地位，英特爾 EMIB 方案在超大尺寸封裝上具備差異化競爭優勢，委外半導體封裝測試廠商與特色器件企業也積極卡位各自利基市場。