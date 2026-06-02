機身僅4.5mm！傳蘋果首款折疊iPhone 9月登場 塞入VC散熱、砍五大功能換螢幕下Touch ID

《MacRumors》報導，為容納 7.8 吋內屏與 5.5 吋外屏的折疊結構，iPhone Ultra 機身閉合厚度僅約 4.5 毫米，是蘋果史上最薄機型之一，而受限於極致輕薄，新機傳將取消 Face ID、長焦鏡頭、MagSafe 無線充電、自訂實體按鍵及實體 SIM 卡槽五大配置，改用屏下 Touch ID(電源鍵整合指紋) 與後置雙鏡頭。