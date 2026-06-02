鉅亨網記者張韶雯 台北
存股族最愛的 6 月熱門台股 ETF 除息戰況激烈，月配息與季配息陣營紛紛端出超狂數據 。在月配型 ETF 中，以 FT 台灣永續高息 (00961-TW) 表現最為吸睛年化配息率高達 14.1%，直接奪下月配息王寶座，季配息以大華優利高填息 30 (00918-TW) 配 1.26 元居冠，年化配息率直衝 16.5%，其次群益台灣精選高息 (00919-TW) 也配出 1 元好成績，年化配息率達 13.3% 。
台股 6 月迎來開門紅，昨（1）日加權指數終場狂飆 604.97 點，收在 45,337.91 點，成交量更爆出 1 兆 4,770.85 億元的驚人天量。隨著大盤屢創新高，台股 ETF 也累積豐厚的資本利得，加上傳統除權息旺季即將到來，投信大方配息不手軟，讓 6 月即將登場的 ETF 除息大秀底氣十足 。
在月配型 ETF 中，以 00961 表現最為吸睛，每單位配發 0.15 元，換算年化配息率高達 14.1%，直接奪下月配息王寶座 ；中信成長高股息 (00934-TW) 與復華台灣科技優息 (00929-TW) 也緊追在後，年化配息率雙雙突破 10% 大關 。
季配型 ETF 方面更是引爆高息爭霸，00918 這次配息高達 1.26 元，年化配息率直衝 16.5%，超狂數據直接稱霸季配陣營 ；而深受廣大存股族青睞的 00919 也配出 1 元好成績，年化配息率達 13.3% 。法人分析，受惠台灣企業獲利大爆發與滿滿的資本利得，投信發行商銀彈充足，有絕對的資源配發高息，滿足股民每個月的現金流需求 。
針對超夯的高息 ETF 該如何挑選，00961 基金經理人江明鴻點出關鍵，現在的選股邏輯已經從單純追求高配息，全面進化到高息、成長與產業趨勢並重 。他強調，在 AI 浪潮重塑全球產業格局的趨勢下，只有兼顧獲利品質與未來趨勢的優質標的，才能在多頭市場中讓投資人股息、價差兩頭賺 。
市場專家也提醒，雖然 6 月 ETF 配息率屢創新高，但投資人參與除息還是要回歸選股邏輯與基本面，除了緊盯配息率，更要重視填息能力與整體的總報酬表現 。
6 月除息熱門 ETF 一覽表
|配息頻率
|代號
|股票名稱
|收盤價（元）
|配息金額（元）
|年化配息率
|月配
|00961
|FT 台灣永續高息
|12.78
|0.15
|14.1%
|00934
|中信成長高股息
|28.19
|0.25
|10.6%
|00929
|復華台灣科技優息
|30.8
|0.26
|10.1%
|00940
|元大台灣價值高息
|12.27
|0.05
|4.9%
|00900
|富邦特選高股息 30
|19.58
|0.075
|4.6%
|00730
|富邦台灣優質高息
|28.78
|0.11
|4.6%
|00946
|群益科技高息成長
|15.32
|0.058
|4.5%
|00939
|統一台灣高息動能
|20.5
|0.072
|4.2%
|00962
|台新 AI 優息動能
|15.77
|0.05
|3.8%
|雙月配
|00907
|永豐優息存股
|15.64
|0.205
|7.9%
|季配
|00918
|大華優利高填息 30
|30.46
|1.26
|16.5%
|00919
|群益台灣精選高息
|30
|1
|13.3%
|009803
|玉山市值動能 50
|22.11
|0.5
|9.0%
|00713
|元大台灣高息低波
|57.95
|1
|6.9%
|00915
|凱基優選高股息 30
|29.72
|0.45
|6.1%
|009802
|富邦旗艦 50
|20.64
|0.198
|3.8%
|主動型
|00994A
|主動第一金台股優
|18.65
|0.462
|9.9%
|00981A
|主動統一台股增長
|31.7
|0.63
|7.9%
資料來源：CMoney（收盤價截至 2026 年 6 月 1 日）
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