鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-02 11:35

存股族最愛的 6 月熱門台股 ETF 除息戰況激烈，月配息與季配息陣營紛紛端出超狂數據 。在月配型 ETF 中，以 FT 台灣永續高息 (00961-TW) 表現最為吸睛年化配息率高達 14.1%，直接奪下月配息王寶座，季配息以大華優利高填息 30 (00918-TW) 配 1.26 元居冠，年化配息率直衝 16.5%，其次群益台灣精選高息 (00919-TW) 也配出 1 元好成績，年化配息率達 13.3% 。

台股 6 月迎來開門紅，昨（1）日加權指數終場狂飆 604.97 點，收在 45,337.91 點，成交量更爆出 1 兆 4,770.85 億元的驚人天量。隨著大盤屢創新高，台股 ETF 也累積豐厚的資本利得，加上傳統除權息旺季即將到來，投信大方配息不手軟，讓 6 月即將登場的 ETF 除息大秀底氣十足 。

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在月配型 ETF 中，以 00961 表現最為吸睛，每單位配發 0.15 元，換算年化配息率高達 14.1%，直接奪下月配息王寶座 ；中信成長高股息 (00934-TW) 與復華台灣科技優息 (00929-TW) 也緊追在後，年化配息率雙雙突破 10% 大關 。

季配型 ETF 方面更是引爆高息爭霸，00918 這次配息高達 1.26 元，年化配息率直衝 16.5%，超狂數據直接稱霸季配陣營 ；而深受廣大存股族青睞的 00919 也配出 1 元好成績，年化配息率達 13.3% 。法人分析，受惠台灣企業獲利大爆發與滿滿的資本利得，投信發行商銀彈充足，有絕對的資源配發高息，滿足股民每個月的現金流需求 。

針對超夯的高息 ETF 該如何挑選，00961 基金經理人江明鴻點出關鍵，現在的選股邏輯已經從單純追求高配息，全面進化到高息、成長與產業趨勢並重 。他強調，在 AI 浪潮重塑全球產業格局的趨勢下，只有兼顧獲利品質與未來趨勢的優質標的，才能在多頭市場中讓投資人股息、價差兩頭賺 。

市場專家也提醒，雖然 6 月 ETF 配息率屢創新高，但投資人參與除息還是要回歸選股邏輯與基本面，除了緊盯配息率，更要重視填息能力與整體的總報酬表現 。

6 月除息熱門 ETF 一覽表

配息頻率 代號 股票名稱 收盤價（元） 配息金額（元） 年化配息率 月配 00961 FT 台灣永續高息 12.78 0.15 14.1% 00934 中信成長高股息 28.19 0.25 10.6% 00929 復華台灣科技優息 30.8 0.26 10.1% 00940 元大台灣價值高息 12.27 0.05 4.9% 00900 富邦特選高股息 30 19.58 0.075 4.6% 00730 富邦台灣優質高息 28.78 0.11 4.6% 00946 群益科技高息成長 15.32 0.058 4.5% 00939 統一台灣高息動能 20.5 0.072 4.2% 00962 台新 AI 優息動能 15.77 0.05 3.8% 雙月配 00907 永豐優息存股 15.64 0.205 7.9% 季配 00918 大華優利高填息 30 30.46 1.26 16.5% 00919 群益台灣精選高息 30 1 13.3% 009803 玉山市值動能 50 22.11 0.5 9.0% 00713 元大台灣高息低波 57.95 1 6.9% 00915 凱基優選高股息 30 29.72 0.45 6.1% 009802 富邦旗艦 50 20.64 0.198 3.8% 主動型 00994A 主動第一金台股優 18.65 0.462 9.9% 00981A 主動統一台股增長 31.7 0.63 7.9%