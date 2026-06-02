鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-02 17:10

在伊朗戰爭爆發 3 個月後，全球能源與供應鏈面臨嚴峻挑戰。根據最新數據，通過荷姆茲海峽的船舶流量仍較正常水準低 90% 以上。

高盛年中展望2026：儘管荷姆茲海峽受阻 全球經濟韌性仍優於預期(圖:shutterstock)

面對這場被國際能源署 (IEA) 形容為「史上最大」的能源中斷，高盛近期發布了一份詳盡的評估報告，為憂心忡忡的投資者提供了不同於以往的觀點：全球經濟展現出的靈活性與適應能力，將使實際受損程度遠低於最壞情況的預測。

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極端模型 vs. 現實預測

高盛經濟學家 Megan Peters 在報告中利用複雜的投入產出表，追蹤了波斯灣出口的各類大宗商品 (包括原油、化肥、石化產品及稀有氣體等) 如何波及全球生產鏈。報告指出，若在最極端的「里昂惕夫 (Leontief) 生產函數」模型下，假設所有供應缺口皆不可替代，全球 GDP 可能會暴跌 27%。

然而，高盛明確表示這僅是「數學上限」，而非實際預測。在納入資源重新分配與替代機制後，高盛估計非石油商品供應中斷對全球 GDP 的直接衝擊僅約 0.4% 至 0.5%。即便加上高油價帶來的約 0.5% 額外損失，整體經濟成長的下行風險仍被控制在可應對的範圍內。

三大調整機制發揮效用

高盛指出，全球經濟能維持韌性的關鍵在於三種調整機制，這在 2022 年德國應對俄羅斯天然氣斷供時已有先例：

消除非關鍵投入：企業會主動減少非必要材料的使用。例如，日本 Calbee 食品公司因印墨所需的石腦油短缺，改用黑白包裝以維持生產，確保了產出不中斷。

資源重新配置：高價將引導稀缺資源流向更高價值的用途。以氦氣為例，原本用於派對氣球的供應 (約佔全球 5%-7%) 正迅速轉向半導體製造業。

物料替代：包裝業者正積極以紙張、玻璃或鋁材取代受限的塑料。高盛模型顯示，只要具備適度的跨材料靈活性，就能將潛在損失大幅降低。

地緣受衝擊程度不均

儘管全球整體韌性較強，但衝擊分布極不平均。印度是受威脅程度最高的國家，潛在 GDP 損失達 3.6%，其次是土耳其 (3.3%) 與南韓 (3.1%)。相較之下，美國因對中東依賴度較低且具備強大的替代供應源，直接曝險程度僅約 0.3%。

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