鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-02 12:12

SpaceX 的首次公開發行（IPO）被視為本世紀最受矚目的上市案例，預計於 6 月 12 日掛牌，有望刷新史上最大 IPO 紀錄。分析人士指出，在太空產業持續升溫之際，有兩檔太空概念股值得投資人在 SpaceX 上市前搶先布局。

根據《The Motley Fool》報導，在美國政府積極推動太空探索、著眼科學研究與國家安全的政策背景下，國際顧問公司普華永道（PwC）預測，全球太空經濟規模至 2040 年可望成長至 2 兆美元。

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AST SpaceMobile：從太空直連手機的衛星網路

AST SpaceMobile (ASTS-US) 致力於透過衛星，直接為地面手機提供寬頻服務，與 SpaceX 旗下的星鏈（Starlink）形成正面競爭。

該公司目標提供包含語音、簡訊、數據及直播串流等完整行動通訊服務，核心技術依託其 Block 2 BlueBird 衛星。這批衛星搭載目前已部署於低地球軌道、面積最大的商用相位陣列天線，單幅展開面積可達約 223 平方公尺。

近年來，AST 已陸續與 AT&T(AT-US) 、Verizon(VZ-US) 、Vodafone(VOD-US) 等頂級電信業者達成合作協議，規劃在 2026 年底前完成 45 至 60 顆衛星的部署，以優先服務核心目標市場。

然而今年稍早，AST 遭遇一波挫折：藍色起源的 New Glenn 運載火箭將一顆衛星送入軌道後，因入軌高度過低導致該衛星無法使用，最終被迫離軌處置。

AST 已調整策略，轉向包括 SpaceX 在內的多家發射夥伴維持年度計畫，預計最快本月即可發射下一批三顆衛星。公司管理層仍信心十足，預期透過每一至兩個月一次的發射頻率，年底前達成 45 顆衛星的目標。

目前 AST 已擁有 580 萬全球行動用戶，並取得包括與美國太空發展局（SDA）簽訂的 3,000 萬美元戰術寬頻服務合約在內的多項政府訂單，正逐步壯大為不可忽視的太空通訊勢力。

Intuitive Machines ：重返月球，政府大單接連到手

Intuitive Machines (LUNR-US) 數年前成功實現美國自 1972 年阿波羅 17 號任務以來首次月球著陸，而備受矚目。

公司業務涵蓋機器人月面探測車、地面站與通訊衛星、太空系統及相關零組件等，是美國政府的垂直整合型太空承包商。

今年以來，Intuitive Machines 陸續斬獲大型政府合約：美國太空發展局委託其協助建立由 72 顆衛星組成的飛彈偵測與預警網路，相關合約金額達 4.29 億美元；NASA 亦授予該公司一項 1.8 億美元的「商業月球酬載服務計畫」（CLPS）合約。

財務表現方面，公司第一季營收達 1.867 億美元，較去年同期成長三倍；季末在手訂單突破 11 億美元，較去年底大幅增加 8.42 億美元。管理層預估，約有 60% 的在手訂單 將於今年轉化為實際營收。

報導指出，隨著美國政府持續加大對太空探索、月球計畫以及國防衛星網路的投資，Intuitive Machines 有望成為主要受惠者之一。