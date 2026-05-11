鉅亨網編譯段智恆
記憶體晶片族群漲勢持續，即便國際油價走高、美伊衝突疑慮再度升溫拖累整體市場氣氛，記憶體大廠美光 (Micron Technology) 股價周一 (11 日) 盤前仍逆勢勁揚，再度成為半導體族群焦點，反映市場對 AI 熱潮帶動供應吃緊與產業超級循環 (Supercycle) 的樂觀預期持續升溫。
截稿前，美光 (MU-US) 股價上漲 4.11%，每股暫報 777.52 美元。
美光周一盤前股價上漲約 5%，當時標普 500 指數期貨走跌，盤面上除了能源股受油價走揚帶動外，半導體股幾乎成為少數維持漲勢的族群。英特爾 (INTC-US) 盤前漲幅超過 5%，高通 (QCOM-US) 也上漲逾 3%，顯示資金持續流向晶片相關標的。
從股價表現來看，美光近 15 個交易日有 11 天收紅，自 3 月底以來股價更已翻倍，成為本波記憶體行情最具代表性的受惠股之一。
市場普遍認為，這波漲勢背後主要受惠於人工智慧 (AI) 基礎建設需求快速攀升，加上記憶體供給吃緊，使產業獲利前景持續上修。Seaport Research Partners 分析師高柏格 (Jay Goldberg) 指出，AI 加速器與推論硬體需求快速成長，若企業導入速度超出市場預期，記憶體、邏輯晶片與網路晶片業者都可能迎來「意外之財」等級的獲利爆發。
愈來愈多分析師開始討論，這波記憶體景氣可能不只是短期反彈，而是有機會延續至明年底甚至更久的超級循環。為滿足持續攀升的需求，晶片製造商正考慮與主要客戶簽訂長期合作協議，以擴充產能並確保供應穩定。
在近期財報會議中，多家雲端服務巨頭也坦言，供應短缺已開始推升硬體採購成本，成為供應鏈的新壓力點。不過，市場對晶片業獲利預期反而持續升高。根據 FactSet 統計，美光、威騰電子 (WDC-US) 及博通 (AVGO-US) 皆預估 2026 年毛利率有望超過 75%。
這波記憶體熱潮也逐漸與大盤走勢脫鉤，上周主要美股指數大致持平，但追蹤記憶體族群的 Roundhill DRAM ETF 單周上漲約 13%。散戶熱情同樣升溫，摩根大通 (JPM-US) 分析師指出，美光已成為近期社群媒體討論度最高的熱門個股之一。
作為全球記憶體重鎮，南韓晶片股同步受惠。根據 FactSet 數據，SK 海力士周一股價大漲逾 11%，三星電子也上漲超過 6%，顯示市場正押注 AI 帶動的記憶體超級循環才剛開始。
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