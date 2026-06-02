鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-02 20:28

全球股市漲勢正邁入全新階段，隨著人工智慧 AI 採用率正逼近 20% 的關鍵門檻，這項技術滲透率水準通常是科技發展週期的關鍵轉折點，突破此門檻後，主要受惠族群將由早期的技術供應商轉向應用端企業，投資人應率先認知此結構轉變並調整投資組合。渣打集團股票部首席投資總監 Sundeep Gantori 指出，目前的投資機會在於擴大布局，將資金分散至 AI 價值鏈的不同階段、產業及區域，以迎接更廣泛的潛在獲利空間。

回顧 2026 年初全球股市波動顯著，第一季市場經歷急跌修正後隨即出現 V 型反轉，反映投資人情緒容易受影響但也具備韌性。撇除短期波動，企業基本面依然穩健，根據 LSEG 數據，高達 83% 的標普 500 指數成分股第一季獲利優於市場預期，顯示企業獲利動能穩固，整體偏多格局並未改變，股市後續仍可能有中至高個位數的上漲空間。

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然而，2026 年迄今的股市漲幅呈現高度集中態勢，全球股市約 50% 的漲幅由半導體單一產業貢獻，亞洲不含日本市場的比例甚至更高，這種高度集中的現象反映出大型科技週期的初期特徵，通常由基礎建設與技術供應商領漲。

隨著 AI 題材演進，價值創造的重心正逐漸向下游移動。美國普查局數據顯示 AI 採用率正逼近 20% 大關，回顧過去智慧型手機與雲端運算等歷史經驗，跨越此門檻將使善用 AI 技術的企業，尤其是網路平台及其他下游產業，有望取得更高的商業價值。這類企業具備規模化變現 AI 應用的優勢，較能有效將技術能力轉化為實質的營收成長與獲利。

另一方面，儘管記憶體晶片等零組件可能持續面臨供應緊絀，但在終端需求支撐下，供應鏈各環節的企業應能順利轉嫁成本，進而維持獲利空間。因此，投資策略須隨之調整，在 AI 週期初期奏效的高度集中布局策略未來難以帶來相同的超額報酬，投資人應轉向更為均衡的配置，將資金分散至硬體設備、軟體平台及終端應用產業，選股範圍亦須涵蓋醫療保健與金融服務等非科技領域。

資金外溢效應不僅見於產業，也正擴及不同區域市場。今年以來，亞洲不含日本股市表現相對強勢，漲幅顯著超越全球大盤，但考量現階段評價面已充分反映多數利多因素，投資人宜適度獲利了結並將配置調整至中立。相對而言，歐洲不含英國股市走勢落後於全球大盤，反而相對浮現布局價值，隨著股市多頭格局擴散，這類具備落後補漲潛力的類股值得留意。此種資金輪動現象正是市場多頭週期逐步邁入更成熟階段的典型特徵。

渣打對整體股票資產維持看多評級，其中美國市場憑藉其在科技創新與 AI 發展的領導地位，持續被視為布局重點，相比之下英國市場投資吸引力相對較低，因此在亞洲不含日本、日本與歐洲不含英國維持分散的核心部位配置，將有助於投資人掌握市場擴大輪動所帶來的潛在行情。

渣打認為市場仍存在潛在風險，地緣政治緊張局勢特別是中東地區可能對能源市場造成干擾，作為能源進口地區的歐洲與亞洲不含日本，較易受到國際油價飆升的影響。然而根據渣打的基準情境假設，區域衝突應不致長期化，並預期國際油價在未來 12 個月將呈現下行趨勢，在此基準假設下，此總體經濟環境有利於支撐全球經濟成長與企業獲利表現。