鉅亨網編譯段智恆 2026-05-11 23:30

在人工智慧 (AI) 熱潮與記憶體供應吃緊帶動下，全球半導體股近幾周漲勢凌厲，不僅推動費城半導體指數頻創新高，也吸引原本觀望的散戶投資人大舉回流。不過，隨著晶片股估值持續攀升，華爾街開始警告，這波近乎拋物線式的漲勢雖可能延續，但市場對 AI 供應鏈的樂觀預期已逐漸接近「完美定價」，後進場的散戶恐面臨追高風險。

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散戶大舉回流晶片股 AI 熱潮推動那斯達克 100 六周大漲 25%

這波散戶買盤回流，與春季初期形成鮮明對比。當時中東戰事升溫、美伊衝突引發市場避險情緒，標普 500 指數一度逼近技術性修正區間，多數散戶選擇觀望；如今隨著美伊和平談判持續進行，加上 AI 需求持續升溫，資金重新湧向半導體與硬體類股。

在此帶動下，以科技股為主的那斯達克 100 指數 (Nasdaq 100) 過去六周已大漲 25%，費城半導體指數同期更飆升約 60%，漲勢遠遠領先大盤。

Roundhill Financial 執行長馬札 (Dave Mazza) 指出，本季財報再次驗證 AI 基礎建設投資邏輯，半導體與記憶體業者交出亮眼成績單。不過他也提醒，市場如今已愈來愈接近「完美定價」，散戶回流本身不一定是空頭訊號，但確實讓這波已經走很遠的行情變得更具投機色彩。

估值逼近網路泡沫時期 華爾街警告：漲勢可能過熱

市場最大的疑問在於，這波晶片股狂潮究竟代表產業估值結構性重估，還是又一次典型的景氣循環高峰。

Strategas Securities 技術與總體策略主管維隆 (Chris Verrone) 警告，部分半導體股的技術型態已經「愈來愈像 1999 年，甚至比當年更極端」。他指出，拋物線式走勢往往會自行放大，但投資人應開始提高警覺，做好風險控管。

Newedge Wealth 投資長道森 (Cameron Dawson) 則指出，半導體股目前明顯處於超買狀態，與長期趨勢的偏離程度已是 2000 年初以來最大。根據 Macro Risk Advisors 數據，目前費半指數較 200 日移動平均高出 57%，自 1990 年以來僅在 1995 年與 2000 年出現過類似情況，而後者正值網路泡沫破裂前夕。

不過，道森也認為，這輪由 AI 驅動的產業超級循環確實可能是半導體史上規模最大、持續時間最長的一次，且市場自 2023 年起一直低估這波需求爆發。不過她強調，需求終將回歸正常，問題不是「會不會」，而是「何時」。