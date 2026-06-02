鉅亨網編譯段智恆 2026-06-02 21:20

特斯拉 (TSLA-US) 中國製電動車銷量 5 月持續成長，在中國市場競爭日益激烈之際，仍展現穩健需求。根據中國乘用車市場資訊聯席會 (CPCA) 周二 (2 日) 公布的數據，特斯拉上海工廠生產的 Model 3 與 Model Y 車款 5 月交車量達 85,982 輛，較去年同期大增 39.4%，並較 4 月成長 8.2%，寫下連續第七個月年增紀錄。

特斯拉中國賣翻了！5月銷量狂增39% 連7個月成長(圖：REUTERS/TPG)

上述數據涵蓋中國市場銷售以及出口至歐洲等海外市場的車輛，顯示特斯拉在全球主要市場需求逐步回穩。

‌



特斯拉近期在歐洲市場表現也出現改善，多個國家的新車掛牌數於 5 月回升，延續先前需求復甦趨勢，有助支撐整體銷售表現。

不過，來自中國本土車廠的競爭壓力依舊升高。中國電動車龍頭比亞迪 (BYD) 持續擴大海外布局，對歐洲及其他市場的出貨維持強勁動能，不僅結束先前連續八個月的全球銷售低迷，也進一步加大對海外車廠的競爭壓力。

隨著中國電動車市場逐漸擺脫價格戰競爭模式，車廠開始轉向技術與產品差異化作為主要競爭策略。比亞迪近期持續強化智慧駕駛布局，上週更宣布針對旗下「城市領航」駕駛輔助系統，在未來一年內若發生事故，將提供相關維修及賠償保障，藉此提升消費者信心。