鉅亨網編譯段智恆 2026-06-02 20:30

軟體股歷經人工智慧 (AI) 熱潮引發的拋售潮後，近期強勢反彈，重新獲得市場青睞。追蹤美國軟體產業的 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV-US)本周一大漲約 6%，今年來報酬率首度由負轉正，顯示投資人對軟體產業前景的信心正在回升。

AI沒搶走舞台！華爾街資金回流 軟體股強勢翻身(圖：REUTERS/TPG)

IGV 目前距離去年 9 月創下的歷史高點已不到 9%，自今年 4 月低點以來累計反彈約 44%。市場人士認為，AI 應用持續擴大，加上企業科技支出維持成長，是帶動軟體股重獲資金青睞的重要原因。

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其中，網路安全類股表現尤其亮眼。Amplify Cybersecurity ETF(HACK-US) 今年以來已上漲逾 30%，受惠於 CrowdStrike(CRWD-US) 與 Palo Alto Networks(PANW-US) 等主要成分股強勁表現。CrowdStrike 今年股價累計大漲 67%，Palo Alto Networks 也上漲 63%。

Amplify ETFs 執行長馬古恩 (Christian Magoon) 表示，AI 發展代表企業需要保護更多資料與系統，因此將進一步推升資安需求。他認為，產業成長趨勢也可能帶動併購活動增加，成為支撐資安股的重要動能。

選擇權市場同樣顯示投資人情緒轉趨樂觀。根據市場數據，自 5 月中旬以來，資金逐漸由半導體類股轉向軟體產業。在 IGV 相關選擇權交易中，看漲期權 (Call) 成交量持續超越看跌期權(Put)，反映投資人押注軟體股漲勢延續。

相較之下，追蹤半導體類股的 VanEck Semiconductor ETF(SMH-US) 則出現較多避險交易，周一看跌期權成交量約為看漲期權的 3 倍，顯示部分投資人對半導體族群後市轉趨保守。

Wedbush Securities 知名科技分析師艾夫斯 (Dan Ives) 形容，這波軟體股反彈熱度就像 NBA 季後賽中的紐約尼克隊(New York Knicks)，每天都在證明市場懷疑者是錯的。

不過，市場接下來將迎來關鍵考驗。多家重量級軟體公司即將公布財報，包括 Palo Alto Networks 周二 (2 日) 盤後發布業績、CrowdStrike 周三 (3 日) 接棒，而甲骨文 (ORCL-US) 也將於本月稍晚公布財報。

其中，甲骨文成為市場焦點之一。作為 IGV 最大權重成分股，該公司週一選擇權成交金額高達 13 億美元，其中約 10 億美元來自看漲期權。交易量顯示，看漲期權成交數量超過看跌期權 3 倍以上，反映市場對其財報表現抱持高度期待。