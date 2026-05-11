鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-11 19:30

綜合外媒報導，歐盟執委會正加快與美國人工智慧 (AI) 公司 OpenAI 及 Anthropic 的接觸，盼在新一代高風險 AI 模型正式大規模部署前，能提前掌握技術能力與潛在資安風險。

新AI模型太強惹議！歐盟要求先審 OpenAI率先表態 Anthropic仍未鬆口(圖：REUTERS/TPG)

歐盟執委會發言人雷尼耶 (Thomas Regnier) 周一 (11 日) 表示，歐盟目前已與兩家公司展開持續對話，其中 OpenAI 不僅主動與歐盟接觸，更已確認將向歐洲夥伴開放其最新網路安全模型的存取權限，雙方本周也將進一步磋商具體安排。

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OpenAI 上周宣布推出 GPT-5.5-Cyber，這是其最新 AI 模型的網路安全版本，目前僅向經過審核的資安團隊提供有限預覽。根據 OpenAI 最新說法，未來歐洲企業、政府部門、網路安全主管機關，以及歐盟 AI 辦公室 (EU AI Office) 等機構，也將獲准接觸這套模型，以便更早掌握相關技術能力與潛在風險。

此舉距離 Anthropic 推出旗下高階模型「Mythos」僅約一個月，該模型因具備更強大的程式與自動化能力，一度引發外界對關鍵軟體系統可能遭濫用或發動網路攻擊的疑慮。

雷尼耶在例行記者會上表示，歐盟樂見 OpenAI 展現透明態度，並主動提出讓執委會接觸新模型。他指出，雙方已完成初步資訊交換，未來幾天還將舉行進一步討論，這將有助於歐盟更密切追蹤模型部署情況，並及早因應可能的安全風險。

相較之下，Anthropic 雖已與歐盟進行多次接觸，雷尼耶透露，雙方大約已舉行四至五次會議，但目前尚未進入討論模型預覽權限的階段。他坦言，與 OpenAI 相比，雙方對話仍處於「不同階段」，現階段無法推測 Anthropic 是否會向歐盟開放 Mythos 供審查。

OpenAI「OpenAI for Countries」主管奧斯本 (George Osborne) 則表示，像 OpenAI 這類 AI 實驗室不應成為網路安全的唯一裁判者，真正的數位韌性來自可信夥伴共同合作。OpenAI 也同步宣布啟動「EU Cyber Action Plan」，希望與歐洲政策制定者、機構與企業合作，擴大防禦型 AI 工具的應用。