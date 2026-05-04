鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-05 05:41

美股四大指數周一 (4 日) 收黑，標普 500 指數和那斯達克綜合指數從歷史高點下墜，主因是中東對峙再度升級，美國宣布引導船隻離開荷姆茲海峽的「自由計畫」後，南韓貨船爆炸起火，阿聯攔截到伊朗飛彈且境內石油工業區遭伊朗襲擊，油價應聲跳漲，金價下跌，30 年期美債殖利率升破 5%。

能源股大漲，布蘭特原油漲 5.41% 至每桶 114.02 美元，西德州原油也漲 3.14% 至每桶 105.14 美元。

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美國總統川普宣布中東時間 5 月 4 日上午啟動「自由計畫」，引導滯留荷姆茲海峽的中立國船隻離開波斯灣，但一艘南韓貨船當日卻在海峽爆炸起火，起因及損害待查。

與此同時，伊朗媒體報導一艘美國軍艦試圖通過海峽，遭伊朗飛彈擊中並被迫離開。美國隨即澄清並無任何美國軍艦遇襲，川普表示伊朗朝海峽上不相關國家的船隻射擊，但除了南韓貨輪以外，目前沒有任何船隻損傷。

阿拉伯聯合大公國則通報，在領海上空攔截到來自伊朗的三枚飛彈，是美伊開戰以來首次攔截到伊朗飛彈，同時，境內富查伊哈石油工業區 (Fujairah Oil Industry Zone) 被伊朗無人機襲擊並引發大火，導致三人受傷。

在中東緊張消息抵銷科技股財報利多的情況下，標普 500 和那斯達克綜合指數從上周觸及的歷史高點下滑。

然而根據 LSEG I/B/E/S 調查，標普 500 成分股企業第 1 季總獲利預估將較去年同期成長 28%，增幅比 4 月初所估的 14% 多了一倍，人工智慧 (AI) 領域巨頭是帶動盈餘成長的主因。

美股周一 (4 日) 主要指數表現：

(圖：finviz)

標普 11 大類股中有 10 個下跌，以基本材料和工業類股跌最兇，僅能源類股收紅。

焦點個股

台股 ADR 跌漲互見。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.99%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 2.28%；聯電 ADR(UMC-US) 下跌 0.54%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.74%。

企業新聞

波克夏 (BRK.B-US) 下跌 0.95% 至每股 468.52 美元。該公司周六舉行年度股東大會並公布第 1 季財報，顯示季末帳上現金直逼 4000 億美元、再創新高，且已經連續第 14 季賣股。

迷因股 GameStop(GME-US) 出價 560 億美元，收購規模比自己大上數倍的 eBay(EBAY-US)，朝綜合型電商巨頭轉型。GameStop 終場重挫 10%，eBay 上漲 5%。

亞馬遜 (AMZN-US) 逆勢上漲 1.41% 至每股 272.05 美元。該公司宣布推出「亞馬遜供應鏈服務」(Amazon Supply Chain Services) ，向各類型企業開放自家的供應鏈與物流網路，正面挑戰聯邦快遞 (FedEx)(FDX-US) 和 UPS(UPS-US)。

物流業走軟，FedEx 應聲下挫 9.1%，UPS 挫跌 10.5%，並拖累道瓊運輸平均指數下跌 4.8%，觸及將近一個月低點。

華爾街分析

Baird 私人財富管理公司投資策略師 Ross Mayfield 說：「隨著市場處於歷史高點，容錯空間已所剩無幾。儘管重啟熱戰或許並非最可能的結果，但這種不對稱的大型風險令人覺得仍傾向於下行。」

Edward Jones 分析師 James McCann 說：「我們認為，這場衝突最終以外交手段解決仍是最可能的結果。然而，全球能源市場面臨更長期或更大規模中斷的風險，仍是值得關注的重要指標，特別是考量到市場在過去幾周內已大幅上漲。」

美商全國保險 (Nationwide) 分析師 Mark Hackett 則說：「除非我們遭遇重大的外部衝擊，否則很難削弱目前的漲勢動能，並讓空方重新掌握主導權。這也是為何與幾周前相比，這波漲勢擁有更持久且更具公信力的基礎。」