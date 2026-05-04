鉅亨網編譯段智恆 2026-05-04 23:00

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周一 (4 日) 呼籲中國及美國盟友加入華府主導的荷姆茲海峽護航行動，協助商船安全通過這條全球最重要的能源運輸航道，同時強調，美國目前對荷姆茲海峽擁有「絕對控制權」，伊朗已無法主導這條關鍵水道。

貝森特接受 Fox News 訪問時表示，希望中國能透過外交施壓，促使伊朗重新開放荷姆茲海峽。他指出，中國長期購買伊朗約九成能源出口，在伊朗能源體系中扮演關鍵角色，因此北京有能力、也有責任在當前局勢中發揮更積極作用。

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他說：「讓我們看看中國是否願意挺身而出，透過外交手段讓伊朗重新開放海峽。」貝森特並直言，伊朗是全球最大的國家級恐怖主義資助者，而中國長期大量採購伊朗能源，某種程度上也為伊朗提供財政支持。

這番談話，距離美國總統川普預計下周訪問中國、並與中國國家主席習近平會晤僅剩約一周，也讓荷姆茲局勢進一步與美中外交互動產生連結。

貝森特指出，伊朗的威脅與軍事行動導致荷姆茲海峽實質關閉，但美方已啟動代號「自由行動」(Operation Freedom) 的軍事與航運支援計畫，目標是重新打通這條全球能源命脈。

根據川普稍早宣布，美軍將自周一起協助受困於波斯灣的商船通過荷姆茲海峽，支援內容包括飛彈驅逐艦、軍機與無人機等軍事資產。

貝森特表示，美國也期待國際盟友加入這項跨國行動，共同維護全球能源與航運安全。他強調：「我們正在告訴伊朗，荷姆茲海峽不是由他們控制，而是由我們完全掌控。」

針對全球原油供應情勢，貝森特表示，目前因中東衝突導致全球每日原油供應缺口約 800 萬至 1,000 萬桶，而每艘通過荷姆茲海峽的超大型油輪平均可運載約 200 萬桶原油。若每日有 4 至 5 艘油輪順利駛離，理論上即可填補當前供應缺口。

他透露，目前仍有約 150 至 200 艘油輪可望陸續駛離，預期全球原油市場供應將很快恢復穩定。