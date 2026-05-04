鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-04 18:40

荷姆茲海峽局勢周一 (4 日) 因美伊對峙再次陷入高度緊張。根據伊朗國營媒體引述軍方公關部門的消息，伊朗海軍宣稱在發出「堅定且迅速的警告」後，成功阻止了一艘美國海軍驅逐艦以及「猶太復國主義敵人」的船隻進入荷姆茲海峽。

此一聲明發布之際，正值美國啟動代號為「自由行動」(Project Freedom) 的軍事計畫數小時後。

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相關報導發布後，布蘭特原油向上觸及每桶 112 美元，日內漲 4.14%。現貨白銀日內大幅下跌 4.00%，報 72.71 美元 / 盎司，黃金跌至 4550 美元附近，日內跌 1.5%，比特幣失守 8 萬美元，跌至 79000 美元附近。

美國總統川普於周日晚間宣布，美軍將從周一上午開始，引導受困於海峽內的各國商船安全通行，讓這些因衝突而「被鎖定」的船隻能恢復貿易往來。美國中央司令部 (CENTCOM) 隨後證實，此代號「自由行動」的計畫共投入約 15,000 名軍事人員、超過 100 架陸基與海基飛機，以及多艘導彈驅逐艦與無人機平台。

儘管部署規模龐大，但美方官員向媒體透露，現階段美軍戰艦不會直接護送商船，而是透過提供導航資訊，協助船隻避開伊朗佈下的水雷並在附近待命，以防止伊朗發動攻擊。

伊朗方面對美方的行動展現強硬回擊。伊朗軍方首長阿里亞巴迪 (Ali Abdollahi Aliabadi) 警告，任何外國武裝部隊——特別是「侵略性的美軍」——若試圖進入該海峽，都將遭到武裝攻擊。他強調，荷姆茲海峽的安全完全受伊朗武裝部隊控制，任何通行必須經過德黑蘭的協調。

此外，伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 還發布了一份地圖，標示出其宣稱控制的「新區域」，範圍從伊朗的穆巴拉克山延伸至阿聯富查伊拉以南。