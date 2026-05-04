鉅亨網編譯許家華 2026-05-05 00:04

阿拉伯聯合大公國 (UAE)4 日表示，儘管與伊朗及美國之間的臨時停火仍在名義上維持，伊朗仍向該國發動飛彈與無人機攻擊，令原本已岌岌可危的停火局勢再度升高緊張。

UAE 國防部透過官方社群平台指出，空防系統已啟動攔截機制，正應對來自伊朗的彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機攻擊。當局表示，全國多地傳出的爆炸聲，來自防空系統成功攔截來襲目標。稍早聲明亦提到，有 3 枚「遊蕩彈藥」在領海上空遭攔截，另有 1 枚飛彈落入海中。

‌



這是自 4 月 8 日美伊啟動臨時停火以來，UAE 首次啟動飛彈警報系統。杜拜與阿布達比居民當晚均收到手機警報，要求民眾立即前往最近的安全建築避難，顯示局勢已升高至實際威脅平民安全的程度。

目前美國白宮尚未回應是否將此視為違反停火協議，但分析指出，若攻擊屬實，將對原本就脆弱的停火安排造成重大衝擊。伊朗官方媒體則尚未證實相關攻擊消息。

UAE 位於波斯灣南岸，鄰近戰略要道荷姆茲海峽，該海域是全球能源運輸命脈之一。近期美軍在該海域加強行動，使得區域緊張升溫，也讓此次攻擊事件更具地緣政治敏感性。

綜合近期國際媒體報導，自美伊停火以來，雙方仍持續在區域進行軍事部署與試探行動，包括海上巡航與防空演練，使停火僅維持「低烈度對峙」狀態。中東多國亦提高警戒，防範衝突外溢至更廣泛區域。