鉅亨網編譯段智恆 2026-05-05 01:30

美國總統川普周一 (4 日) 在 Truth Social 發文表示，伊朗近期在美方主導的「自由計畫」(Project Freedom) 航運護航行動期間，已對未涉入衝突的國家船舶發動攻擊，其中包括一艘南韓貨輪。川普並公開呼籲南韓加入美方在荷姆茲海峽的護航任務，協助維護這條全球能源運輸要道的航行安全。

圖：川普 Truth Social

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川普指出，美軍在行動過程中，已擊落 7 艘伊朗小型快艇，並形容這些「快速艇」幾乎是伊朗目前僅剩的海上戰力。他表示，除了遭波及的南韓貨輪外，截至目前其他通過荷姆茲海峽的船隻尚未傳出損害，顯示美方主導的護航行動已初步發揮效果。

根據外媒體後續報導，遭波及的南韓貨輪為韓國航運公司 HMM 旗下「HMM Namu」號。南韓外交部證實，該船周一在荷姆茲海峽航行期間發生爆炸與火警，所幸未傳出人員傷亡，目前事故原因仍在調查中。《韓聯社》則引述政府消息指出，當局正釐清該船是否遭到外部攻擊。

與此同時，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 也指控伊朗動用無人機攻擊阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 旗下一艘空載油輪，並導致富查伊拉 (Fujairah) 港口石油設施起火，顯示中東能源基礎設施風險進一步升高。

「自由計畫」上路 美伊對行動成果各說各話

川普周末宣布啟動「自由計畫」，這是美伊戰事爆發以來，美方首度試圖動用海軍力量，協助受困商船重新通過遭伊朗實質封鎖的荷姆茲海峽，並直接挑戰伊朗對這條全球能源命脈的掌控。

美國中央司令部表示，目前已有兩艘懸掛美國國旗的商船安全通過荷姆茲海峽，部分飛彈驅逐艦也已進入波斯灣支援行動。不過，伊朗革命衛隊隨即反駁稱，過去數小時內並無任何商船成功穿越海峽，並指美方說法「完全不實」。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 同日接受《福斯新聞》(Fox News)訪問時更宣稱，美國對荷姆茲海峽擁有「絕對控制權」。

伊朗聯合指揮部則向商船與油輪發出警告，強調荷姆茲海峽安全「掌握在伊朗手中」，所有船舶若欲安全通行，必須與伊朗武裝部隊協調，並警告任何外國武裝力量，尤其是美軍，若試圖接近或進入海峽，將遭到攻擊。

數百艘商船仍受困 油價一度急漲逾 5%

儘管美方高調宣布行動啟動，但全球航運業對荷姆茲海峽是否已恢復安全仍抱持高度疑慮。

由駐巴林美軍主導的聯合海事資訊中心 (JMIC) 周一向航運業者發布通報，指出美方已在荷姆茲海峽設立「強化安全區」，並建議船隻改走阿曼水域，以避開海峽北側可能部署的水雷。

國際海事組織 (IMO) 統計顯示，自衝突爆發以來，已有數百艘商船及多達 2 萬名海員受困波斯灣數月。德國貨櫃航運巨擘赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 周一也表示，目前仍認為荷姆茲海峽尚未具備安全通行條件。

多位航運與能源產業主管指出，僅靠軍事護航並不足以讓航運恢復正常，市場需要的是美伊真正達成全面停火協議。

在新一輪衝突消息傳出後，國際油價周一劇烈波動，布蘭特原油盤中一度大漲逾 5%，凸顯市場對全球能源供應中斷風險的憂慮。

另一方面，美伊外交僵局仍未化解。伊朗官媒周日報導，華府已透過巴基斯坦回覆伊朗先前提出的 14 點和平方案，目前德黑蘭正評估美方回應內容，雙方尚未公布具體細節。