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美股重點新聞摘要2026年5月5日

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今日操盤前瞻

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美股重點新聞摘要2026年5月5日 (圖:Shutterstock)

Fed 官員威廉斯、鮑曼談話


財報：Palantir(PLTR-US)、安森美半導體 (ON-US)、Grab(GRAB-US)、Shopify(SHOP-US)

澳洲央行利率

美國 3 月貿易收支、4 月 ISM 製造業指數

川普稱伊朗攻擊南韓貨輪 籲首爾加入荷姆茲護航任務

美國總統川普周一 (4 日) 在 Truth Social 發文表示，伊朗近期在美方主導的「自由計畫」(Project Freedom) 航運護航行動期間，已對未涉入衝突的國家船舶發動攻擊，其中包括一艘南韓貨輪。川普並公開呼籲南韓加入美方在荷姆茲海峽的護航任務，協助維護這條全球能源運輸要道的航行安全。閱讀本文
 

美軍護航下 馬士基美籍商船順利駛出荷姆茲海峽

馬士基 (Maersk) 表示，旗下美籍商船「聯盟費爾法克斯號」(Alliance Fairfax) 周一 (4 日) 已在美國軍方協助下，順利通過荷姆茲海峽駛出波斯灣。
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日本真的連出手 3 天？日本官員鬆口：連 3 天護盤日元只算一次

隨著市場持續揣測日本政府近期是否連續進場干預匯市、支撐日元走勢，日本財務省官員周一 (4 日) 罕見說明國際貨幣基金 (IMF) 對匯市干預的認定規則，指出連續 3 個營業日內進行匯市操作，在 IMF 標準下將被視為「同一次干預行動」，而非 3 次獨立干預。閱讀本文

 

供應瓶頸壓頂 AMD 財報前夕遭降評 股價挫逾 5% 短線漲勢恐踩煞車

在財報公布前夕，晶片大廠 AMD (AMD-US) 遭投資銀行匯豐 (HSBC) 調降評級，引發市場關注。儘管該股過去一年大漲，但分析師警告，供應鏈瓶頸與市場預期過高，可能限制後續股價表現。閱讀本文


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帕蘭提爾科技146.03+1.36%
安森美半導體102.04-0.96%
Grab控股3.62-1.36%
Shopify公司%
超微半導體341.54-5.27%
日元/美元0.0064+0.00%

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