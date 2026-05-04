鉅亨網編譯段智恆 2026-05-05 03:40

人工智慧 (AI) 競賽正從模型開發延伸至企業導入戰場。OpenAI 與 Anthropic 近期不約而同攜手全球知名私募基金與資產管理機構成立合資公司，協助企業加速導入生成式 AI 工具，搶攻商業化落地與企業客戶市場。

OpenAI下一步曝光！拉私募巨頭組百億美元戰隊 一起把AI賣進企業(圖：REUTERS/TPG)

根據《彭博》周一 (4 日) 報導，OpenAI 已完成新合資公司募資，從 TPG、Brookfield Asset Management、Advent International 及貝恩資本 (Bain Capital) 等投資人手中募集超過 40 億美元，新公司估值達 100 億美元，尚未計入本次募資金額。

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知情人士透露，這家新公司名為「The Deployment Company」，將由 OpenAI 持有多數股權並掌握經營主導權，其他合作夥伴還包括 Dragoneer Investment Group、軟銀集團 (SoftBank Group) 以及多家顧問公司。

新公司的主要任務，是協助企業將 OpenAI 旗下 AI 軟體整合至日常營運流程，包括軟體開發、金融服務、醫療照護與企業決策等場景，藉此加速企業採用 AI 技術，並擴大 OpenAI 的商業化收入來源。

知情人士指出，OpenAI 這次合作夥伴掌握超過 2,000 家投資組合企業與企業客戶，未來將成為 OpenAI 推動 AI 落地的重要銷售網絡。

就在 OpenAI 消息曝光後數分鐘，競爭對手 Anthropic 也宣布與貝萊德 (BLK-US)、Hellman & Friedman 以及高盛 (GS-US) 等機構合作，成立性質類似的合資公司，將旗下 Claude AI 系統導入中型企業核心營運。

Anthropic 表示，新公司除服務合作投資機構旗下企業外，也將對外拓展其他企業客戶，合作夥伴還包括 Apollo Global Management、General Atlantic、新加坡政府投資公司 (GIC) 以及紅杉資本 (Sequoia Capital) 等大型機構。

市場人士指出，OpenAI 與 Anthropic 同步成立合資公司，反映 AI 產業競爭正從「誰能打造更強模型」，進一步轉向「誰能讓更多企業真正用起來」。

近來，所謂「前線部署工程師」(forward-deployed engineers) 已成為 AI 業界搶人大戰的新焦點，各大模型開發商積極延攬技術與顧問人才，深入企業現場，協助客戶將 AI 整合至實際營運流程。