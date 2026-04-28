鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-28 21:43

美股主要指數周二 (28 日) 開盤走低，延續科技股轉弱走勢。市場在《華爾街日報》(WSJ)報導 OpenAI 未達用戶與營收目標後，重新評估人工智慧 (AI) 投資回報前景，拖累晶片與大型科技股表現，那斯達克指數跌幅約 1%，明顯落後標普 500 與道瓊指數。

〈美股早盤〉OpenAI疑慮拖累科技股 那指走低(圖：REUTERS/TPG)

此外，油價上揚進一步壓抑市場情緒，使資金轉趨保守，市場關注焦點轉向即將公布的科技巨頭財報，作為 AI 熱潮能否延續的關鍵觀察指標。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 180 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 2.3%。台積電 ADR 跌 1.9%。

人工智慧 (AI) 投資回報疑慮再度浮現，引發科技股賣壓，美股期貨周三普遍走低，那斯達克 100 期貨下跌約 1.4%，標普 500 期貨亦回落約 0.8%。同時，中東局勢持續推升油價，布蘭特原油連續第七個交易日上漲，逼近每桶 112 美元，帶動全球債券殖利率走高。

市場情緒轉弱，主要源於《華爾街日報》報導指出，OpenAI 近期未達內部用戶與營收目標，使投資人重新審視 AI 產業龐大資本支出的可持續性。受此影響，與 OpenAI 關聯度較高的企業股價承壓，包括甲骨文 (ORCL-US) 與 CoreWeave(CRWV-US)盤前走低，輝達 (NVDA-US) 自歷史高點回落約 3.5%。此外，軟銀 (9984-JP) 在東京股市重挫近一成。

AI 投資疑慮升溫 科技股漲勢面臨考驗

近期晶片股結束長達 18 個交易日的漲勢後，市場開始重新評估 AI 題材的估值合理性。分析人士指出，先前由 AI 帶動的科技股上漲，掩蓋了能源價格上升對整體經濟的壓力，而隨著企業財報密集發布，市場將迎來關鍵檢驗。

Hargreaves Lansdown 投資策略主管 Anna Macdonald 表示，市場關鍵觀察在於，即便企業繳出亮眼財報，股價是否仍能上漲；若利多不再推動股價，將顯示市場對 AI 布局已過度反映。Swissquote 分析師 Ipek Ozkardeskaya 亦指出，大型科技股目前幾乎已反映完美預期，一旦財報不如預期，可能引發更大修正。

油價與通膨壓力升高 利率前景不確定性加劇

能源市場方面，受荷姆茲海峽持續封鎖影響，原油供應受限，布蘭特油價維持強勢。同時，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 宣布退出石油輸出國組織(OPEC)，也進一步增添市場變數。白宮表示，美國總統川普將很快回應伊朗提出恢復該航道石油運輸的提議。

油價上漲加劇市場對通膨的擔憂，推升全球債券殖利率。歐洲央行 (ECB) 調查顯示，歐元區消費者對未來 12 個月通膨預期升至 4%，高於先前的 2.5%。義大利兩年期公債殖利率攀升至三周高點，英國同天期公債殖利率上升至 4.46%，美國 10 年期公債殖利率亦升至約 4.37%。

在聯準會 (Fed)、歐洲央行與英國央行(BOE) 本周即將召開利率會議之際，市場普遍預期三大央行將暫停升息。不過，後續政策路徑仍充滿不確定性，取決於中東局勢發展。貨幣市場預期歐洲央行與英國央行最快可能於 6 月升息，而 Fed 則可能全年維持利率不變。

Nuveen 宏觀信貸主管 Laura Cooper 指出，時間將成為關鍵變數。若油市供應於 5 月中旬逐步恢復，2026 年布蘭特油價平均可能落在每桶 100 美元；但若衝突持續，油價維持高檔，將進一步反映在經濟數據之中。

整體而言，在 AI 投資熱度與高油價帶來的通膨壓力交織下，市場正進入關鍵轉折期。分析人士警告，若企業財報未能支撐高估值，科技股漲勢可能面臨修正風險，並對整體市場情緒造成更大影響。

截至台北時間周二（28 日）21 時許：

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價下跌 4.42%，至每股 165.31 美元

甲骨文 (Oracle) 盤前股價下跌逾 5%，主因《華爾街日報》引述知情人士報導指出，OpenAI 近期未達內部用戶與營收目標，引發市場對其是否有能力支撐龐大 AI 投資的疑慮。受此影響，相關晶片股同步承壓，輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 分別下跌逾 1% 與 3%。

通用汽車 (GM-US) 早盤股價下跌 1.35%，至每股 76.91 美元

通用汽車 (General Motors) 盤前股價上漲逾 5%，因公司上調 2026 年財測，且第一季財報優於市場預期。該公司第一季調整後每股盈餘為 3.70 美元，明顯高於 LSEG 調查分析師預估的 2.62 美元，帶動股價走強。

可口可樂 (KO-US) 早盤股價上漲 5.59%，至每股 79.66 美元

可口可樂 (Coca-Cola) 盤前股價上漲約 2%，公司公布財報優於市場預期。其第一季調整後每股盈餘為 0.86 美元，營收達 124.7 億美元，均高於分析師預估的每股 0.81 美元與 122.4 億美元，激勵股價上揚。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月經濟評議會消費者信心指數預期 89.0，前值 91.8

華爾街分析：

儘管中東衝突問題遲遲未能解決，但摩根大通樂觀地看待全球股市前景，並鼓勵投資人趁市場疲軟時買進股票。他們認為，由中東衝突引發的拋售實際上創造了一個絕佳買入機會，而非促使投資者轉為看跌的理由。