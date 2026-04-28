鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-28 19:40

通用汽車 (GM-US) 周二 (28 日) 公布 2026 年第一季財務報告，憑藉核心業務的穩健動能以及法律裁決帶來的關稅負擔減輕，其獲利表現遠超市場預期，並隨之調高了全年的獲利指引。

第一季財務表現：獲利大幅成長

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根據財報顯示，通用汽車第一季營收達 436.2 億美元，雖較去年同期的 440.2 億美元略降 0.9%，但仍優於預期。當季歸屬於股東的淨利為 26 億美元；而調整後息稅前利潤 (EBIT-adjusted) 則達到 42.5 億美元，較去年同期大幅成長約 22%。

在每股盈餘方面，調整後稀釋每股盈餘 (EPS-diluted-adjusted) 為 3.70 美元，顯著高於分析師預測的 2.62 美元以及去年同期的 2.78 美元。

調高全年財測：受惠於關稅裁決

通用汽車此次上修全年財測，主要誘因在於美國最高法院針對《國際緊急經濟權力法》下支付的某些關稅做出有利裁決，使公司獲得約 5 億美元的有利調整。

調整後 EBIT 指引：從原先的 130 億至 150 億美元，上調至 135 億至 155 億美元。

調整後 EPS 指引：從 11.00 至 13.00 美元，調升至 11.50 至 13.50 美元。

關稅成本預期：全年總關稅支出預計將降至 25 億至 35 億美元，低於先前預估的 30 億至 40 億美元。

市場銷售概況：皮卡領先與電動車挑戰

執行長 Mary Barra 表示，公司在美國與加拿大維持銷售領先地位，特別是在全尺寸皮卡市場佔有率高達 42%，且在商用車隊交付方面排名第一。

儘管 1、2 月受冬季風暴干擾，導致第一季美國整體銷量下降 9.7%，但 3 月份的強勁買氣助其保住了銷售冠軍寶座。

然而，電動車 (EV) 領域仍面臨逆風，第一季銷量下滑 19%，儘管通用仍維持美國第二大電動車賣家的地位。為因應市場變化，通用正在對電動車產能進行「規模調整」，第一季錄得 26 億美元的相關現金費用，並預計 2026 年將持續認列但金額會縮小。

未來展望與股利