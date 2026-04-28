鉅亨網編譯段智恆 2026-04-28 20:00

《CNBC》周二 (28 日) 報導，中國當局近期阻止社群媒體巨擘 Meta(META-US)以約 20 億美元收購人工智慧 (AI) 新創 Manus，外界解讀為北京對科技創業者釋出強烈訊號，凸顯美中在 AI 領域競爭正進一步升級，甚至延伸至人才與數據主權層面。

Meta收購受阻揭AI競爭新局：中國鎖住的不只是技術還有人才(圖：REUTERS/TPG)

分析人士指出，這項決定不僅發生在 Meta 即將公布財報前夕，也距離美國總統川普預計訪問北京僅剩不到一個月，使該事件更具政治與經濟敏感性。顧問機構 BDA China 董事長克拉克 (Duncan Clark) 表示，「在 Manus 事件之後，創辦人會更清楚，如果從中國起家，就很難將核心業務移往海外。」他形容這項發展屬於「偏向極端」的監管結果。

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監管升級 AI 交易觸及國安紅線

報導指出，中國監管機構已要求相關各方撤回交易，儘管該案早在數月前即已啟動審查。市場關注的焦點，在於這類跨境併購是否涉及敏感技術、數據與人才外流。

專家分析，對中國而言，真正關鍵並非企業註冊地，而是其技術與數據來源。紐約大學法學院兼任教授馬維森 (Winston Ma) 指出，Manus 早期研發與核心數據均來自中國，使其交易涉及潛在產業安全風險。他也強調，相較於實體資產，數據的「回溯」與重組在數位環境中更為複雜，增加交易拆解難度。

此外，顧問公司 iMpact 執行長佩雷拉 (Chris Pereira) 指出，許多企業試圖透過「新加坡架構」降低中國監管風險，但此次案例顯示，僅靠海外設立公司並不足以規避審查，未來交易仍可能受到中國法規影響。

人才與數據成戰略資產 AI 版圖恐加速分裂

此案也被視為美中 AI 競爭進入新階段。分析認為，除了晶片與技術外，「人才」正成為雙方角力核心。克拉克指出，中國人才在全球 AI 工程師中占比極高，北京顯然不願見到本土人才與技術被轉移至美國企業體系。

Manus 原具中國背景，後於 2025 年改為新加坡總部，類似 Shein 等企業採取的「去中國化」策略。然而，北京此舉顯示，對於涉及關鍵技術的企業，即使形式上遷冊海外，仍可能被視為中國資產。

另一方面，也有觀點認為，嚴格監管可能產生反效果。歐亞集團分析師王丹 (Dan Wang) 指出，此案可能加劇 AI 產業分裂，甚至降低海外人才回流中國的意願。

從企業角度來看，Meta 在中國市場直接營收有限，使其在談判上相對具有彈性。不過分析人士指出，若中國干擾 Manus 營運，即便交易完成，其價值也可能大幅縮水。