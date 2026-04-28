鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-04-29 00:00

輝達 (NVDA-US) 正加速自身在全球 AI 領域的戰略佈局，最新動作指向印度科技重鎮班加羅爾。

根據最新披露的資訊，輝達印度子公司簽署一份價值超過 1.3 億美元的十年期辦公大樓租約，標誌著這家晶片巨頭在亞洲主要科技中心的深耕邁出實質一步。

‌



據悉，該交易自本月起正式生效，輝達圖形公司租用下巴加羅爾 Mahadevpura 地區 Bagmane Capital 旗下 Memphis South Tower 的 12 個樓層，總面積約 76 萬平方英呎。

為此，輝達支付了超過 360 萬美元的押金，這筆交易不僅是班加羅爾近年來最大的辦公室租賃案之一，也使輝達在印度的已知辦公面積擴大至先前的兩倍以上。

這一擴張舉措與輝達在印度強化工程與 AI 業務的策略意圖高度契合。

隨著全球對晶片設計、先進處理器及相關軟體需求的持續飆升，輝達正積極依托印度的人才儲備與後台支持，提升其全球營運能力。

此前，輝達也曾宣布打算將印度員工人數增加至原有水準的兩倍，此次大規模租賃正是配合其擴充員工規模與營運能力的關鍵步驟。

輝達最新舉措也清楚顯示，輝達正持續推動供應鏈與研發能力的多元化，在美國以外的市場增加產能。