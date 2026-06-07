博通暴跌13%未拖垮整體美股？分析：市場出現「3大」轉折訊號、AI交易進入新階段
鉅亨網編譯莊閔棻
儘管晶片巨頭博通 (AVGO-US) 因 AI 需求不如預期，股價單日暴跌逾 13%，美國股市 4 日卻展現出驚人韌性。分析人士指出，此次市場表現透露出三項對長線走勢有利的正面訊號
根據《Business Insider》報導，儘管博通大跌，標普 500 指數與道瓊工業指數 4 日仍雙雙收創歷史新高，道瓊更大漲近 900 點；以科技股為重的那斯達克綜合指數則幾近持平。
此外，費城半導體指數亦相對抗跌，在博通兩位數跌幅的拖累下，僅下滑約 2%。
報導點出以下理由，指出這一現象對於長期市場強勢仍屬正面訊號。
市場廣度依然健康
標普 500 指數中，有 363 檔股票在 4 日上漲。這個數量足以抵銷博通財報不佳帶來的負面影響，顯示在 AI 驅動的獲利成長與生產力提升的時代，非科技股也有能力支撐整體指數不下跌。
AI 市場的「劇烈波動」正在降溫
分析稱，如果是在幾個月前，一家市值 2 兆美元的晶片巨頭出現雙位數跌幅，投資人可能會全面逃離市場，科技股也會被全面拋售，而其他市場只能被動承壓。
但這次不同的是，市場的反應相對克制，顯示交易員認為博通的問題屬於公司個別因素，而不是整個產業需求轉弱的警訊。
市場正逐漸習慣「分辨贏家與輸家」
AI 交易的一個主要批評是：在初期階段，市場往往出現「一榮俱榮、一損俱損」的非理性連動。
只要某家公司或某個產業出現重大變化，就可能引發整個市場同步反應，許多股票只是被動跟著上漲或下跌。
報導總結稱，隨著時間推進，投資人終將開始區分基本面強弱的企業，而現在市場似乎正處於這個轉折階段。
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