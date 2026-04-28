鉅亨網編譯段智恆 2026-04-28 20:31

《華爾街日報》(WSJ)報導指出，人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 近期未達內部設定的用戶與營收成長目標，引發市場對 AI 基礎建設支出可持續性的疑慮，拖累相關概念股周二 (28 日) 美股盤前與亞股表現普遍走低。

AI神話要破了？OpenAI爆成長不如預期 晶片與概念股齊跌(圖：REUTERS/TPG)

受此消息影響，與 OpenAI 合作關係密切的企業股價全面承壓。甲骨文 (ORCL-US) 盤前下跌逾 7%，該公司先前宣布與 OpenAI 簽署為期五年、總額達 3,000 億美元的運算資源合作協議。軟銀集團 (9984-JP) 在東京市場重挫近一成，為 OpenAI 重要投資人之一。高度槓桿化的 AI 雲端公司 CoreWeave(CRWV-US)同步下跌逾 7%。

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報導指出，OpenAI 近月在用戶成長與營收表現上未達內部預期，引發公司內部對未來能否支撐龐大資本支出計畫的疑慮。財務長 Sarah Friar 已向內部示警，若營收未能加速成長，未來在資料中心建設與長期算力合約方面的資金安排恐面臨壓力。

分析人士認為，該消息對整體 AI 基礎建設生態系具有外溢效應。Vital Knowledge 交易員 Adam Crisafulli 指出，這項發展引發市場質疑 OpenAI 是否能履行其龐大基礎設施承諾。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Anurag Rana 則認為，甲骨文在相關合作中曝險程度最高，若 OpenAI 縮減算力需求，微軟 (MSFT-US)、亞馬遜雲端服務(AWS) 及 CoreWeave 等企業亦可能受到影響。

市場也開始重新評估 AI 相關企業的估值基礎。近年來，投資人將部分與 OpenAI 合作密切的公司視為 AI 發展的「投資替代標的」，但隨著成長動能出現疑慮，相關股票表現已明顯落後同業。數據顯示，自 2024 年底以來，OpenAI 相關概念股漲幅約 75%，遠低於 Alphabet 體系相關公司逾 300% 的漲幅。

此外，競爭加劇亦為潛在壓力來源。報導指出，Anthropic 在程式開發與企業市場快速擴張，對 OpenAI 形成挑戰；同時，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Gemini 模型亦獲市場廣泛好評，改變投資人對 OpenAI 領先地位的看法。Hargreaves Lansdown 投資策略主管 Anna Macdonald 表示，OpenAI 自 ChatGPT 推出以來成長迅速，但競爭對手正從不同面向加速追趕。