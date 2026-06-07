鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-07 18:00

人工智慧（AI）巨頭 OpenAI，正在籌備自 2022 年推出 ChatGPT 以來規模最大的產品改版計畫，目標是將這款風靡全球的聊天機器人，轉型為整合程式設計工具與 AI 代理的「超級應用」。

《金融時報》引述逾十名現任及前任員工報導稱，此次改版將在數週內陸續推出，初期以 ChatGPT 網站與手機應用程式的介面更新為主，引導用戶使用程式設計工具、圖像生成功能，以及 Canva、Booking.com 等外部合作夥伴服務。

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一位 OpenAI 資深員工以「聊天已死」（Chat is dead）這句話，道盡公司內部的策略轉向。

分析指出，這代表 AI 的未來不在於問答式的聊天機器人，而在於能替用戶執行預訂旅遊行程到管理日曆等任務的 AI 代理。

OpenAI 高層逐漸將 ChatGPT 近 10 億龐大的用戶基礎，視為通往高價值付費產品的入口，而非最終目的地。

此次改版的最大受益者是程式設計產品 Codex。自今年 2 月推出桌面應用程式以來，Codex 的週活躍用戶增長了六倍，突破 500 萬人，且大多數為付費用戶。

此一動向也直接加劇了 OpenAI 與競爭對手 Anthropic 之間的正面交鋒。Anthropic 旗下的 Claude Code，已成為其成長最快的業務之一。

先前負責 Codex、現統管 OpenAI 全部核心產品與平台的 Thibault Sottiaux 表示，公司正在打造的是一個能在用戶生活各個層面提供協助的「個人 AI 代理」，無論是私人生活還是工作，都能透過手機、桌面或車載裝置加以連結。

此次轉型同時反映出 OpenAI 在籌備 IPO 之際，對企業市場的高度重視。目前使用 OpenAI 產品的企業客戶達 200 萬家，貢獻約 40% 的營收，公司預計年底將提升至 50%。

Leonis Capital 合夥人、前 OpenAI 研究員 Jenny Xiao 指出，大約一年前，OpenAI 的策略是全力衝刺，而 Anthropic 的策略是先求獲利；如今兩者正在趨同，因為投資者更看重財務數字，而非宏大願景。

組織架構也隨之調整。OpenAI 今年將 ChatGPT、Codex 及其他產品團隊整合至 Sottiaux 領導的統一架構下，包括前產品負責人 Kevin Weil 在內的多位高層相繼離職。

此外，部分消費端業務遭到叫停，包括 ChatGPT 內建的結帳功能，以及上線不到一年的影片生成產品 Sora。