鉅亨網編輯林羿君 2026-06-07 13:00

過去兩個月來，標普 500 指數一路飆升，一度創下自 1950 年以來最強的兩個月漲幅之一。今年春季反彈期間，指數累計漲幅接近兩成，市場資金大舉湧入 AI、半導體與大型科技股，推動美股市值快速膨脹。

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麥克米蘭分析，這種在超買市場中出現的技術性調整實屬預料之中，且有可能在短期內進一步確認賣出訊號。

從技術支撐位來看，標普 500 指數的第一道防線位於 7500 至 7520 點區間，若不幸失守，下方更深層的技術支撐將落在 7330 點，而 7000 點整數關卡則被視為這波牛市最終的強勁支撐線。

與此同時，選擇權市場的數據也傳遞出過熱的訊號。

目前僅限股票的「買賣權比例」（equity-only put-call ratios）持續下滑，反映出相較於看跌期權（puts），看漲期權（calls）的成交量依然異常沉重。

雖然該比例目前在技術上仍維持在買入訊號的區間，但其高度超買的特徵意味著，一旦該比例見底回升並翻轉，將會迅速轉化為強烈的波段賣出訊號。

更令分析師擔憂的是市場廣度（market breadth）持續惡化。

麥克米蘭指出，目前的市場廣度表現相當積弱不振，廣度震盪指標（breadth oscillators）已處於發出賣出訊號的邊緣。

更具體來看，紐約證券交易所（NYSE）在 6 月 3 日出現了一個異常現象：當天創下 52 週新低的股票數量，居然以「一檔之差」超越了創 52 週新高的股票數量。

這種「指數在高位，破底股卻比創高股多」的背離表現無疑是一個警訊。

麥克米蘭強調， 雖然僅有一檔的微幅差距，但這依然是不利大盤的負面訊號；若新低家數持續壓過新高家數，代表市場結構進一步惡化，屆時該技術指標原本的偏多訊號將正式失效。

展望下週，市場即將面臨一系列可能引發劇烈波動的企業財報考驗，其中包括甲骨文（Oracle）、Adobe、Chewy 以及 RH 等公司。

麥克米蘭提醒，即便甲骨文等科技巨頭繳出亮眼的財報成績單，恐怕也難以獨力支撐整個大盤繼續走高。

這主要是因為隨著財報公布日逼近，相關個股的隱含波動率（implied volatility）會呈現鋸齒狀的攀升，並在財報公布後急劇回落；在市場本身就已過度消耗的背景下，財報公布後的利多出盡，往往會加速資金的獲利回吐。

麥克米蘭建議投資人此時應保持高度戒備。儘管在確切的賣出訊號被全面證實之前，美股牛市的基礎依然存在，但隨著多項指標逼近臨界點，市場在 6 月份出現深幅調整的風險正顯著上升。