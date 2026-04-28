鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-28 20:56

綜合外媒報導，阿拉伯聯合大公國 (United Arab Emirates, UAE) 周二 (28 日) 宣布，將自 5 月 1 日起退出石油輸出國組織 (OPEC) 及石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 機制，標誌其能源政策出現重大轉向，亦對全球產油國協調體系帶來衝擊，也是該國加入 OPEC 逾 60 年後首度正式退出。

阿聯能源部表示，此一決定經過全面檢視國內產量政策與未來產能規劃後做出，將以國家利益為優先，並承諾在滿足市場需求方面發揮更大作用。官方並強調，退出 OPEC 將使阿聯在面對市場變化時擁有更大彈性。隨著退出 OPEC，阿聯預計逐步提高原油產量，以因應全球需求變化。

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此舉正值美伊戰事影響區域局勢之際。近期伊朗對阿聯發動飛彈與無人機攻擊，加上封鎖荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，已嚴重限制阿聯原油出口能力，對其經濟命脈構成壓力。分析認為，這些因素加速阿聯重新調整能源戰略，能源部長亦指出，戰爭造成供應受限，反而使當前成為調整政策的時機。

長期以來，阿聯與沙烏地阿拉伯在 OPEC 內部即因產量政策與區域影響力出現分歧。阿聯希望釋放新增產能，但沙國傾向維持供給控制以支撐油價，雙方在多次會議中意見相左。兩國在葉門戰爭中支持不同陣營，也使緊張關係時有升溫。

事實上，阿聯過去已多次接近退出 OPEC，但最終未付諸實行。此次正式宣布退出，被視為其能源政策與地緣政治策略同步調整的重要訊號，同時也被解讀為對 OPEC 決策機制的不滿，特別是在供給調控與產能擴張上的限制。

阿聯為 OPEC 第三大產油國，僅次於沙烏地與伊拉克，自 1967 年加入該組織以來，長期參與全球原油供給協調。此次退場，可能削弱 OPEC 在全球能源市場的影響力，並為未來產油國合作模式帶來更多變數。