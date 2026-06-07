鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-07 19:00

全球兩大信用債巨頭雙線資本（DoubleLine Capital）與橡樹資本（Oaktree Capital）正悄悄調整投資組合，提前為人工智慧（AI）泡沫可能破裂預作準備，聚焦於能夠承受深度信貸週期的債券標的。

雙線資本基金經理 Robert Cohen 近日在彭博全球信用債論壇上直言，他認為 AI 泡沫的機率是「100%」。

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與此同時，AI 基礎設施建設所引發的舉債潮正以驚人速度擴張。根據巴克萊 5 月報告，美國超大規模科技公司今年在全球發行的無擔保債券已突破 1,550 億美元，較去年全年發行總量高出逾 45%。

彭博智庫更預測，未來五年企業投入 AI 的資本支出將累計達約 5 兆美元，其中相當大比例將來自債務融資。

值得注意的是，大型科技公司以外的融資同樣火熱。資料中心業者 Hut 8 (HUT-US) 本週發行約 40 億美元投資級債券，為德州項目融資，這批債券與輝達 (NVDA-US) 相關，並獲得 4 倍超額認購。

此外，另一筆為 AI 模型開發商 Anthropic 採購晶片的 360 億美元債券發售，亦接近完成。

似乎沒有哪個資金管理人能對債務洪流視而不見。Cohen 指出，目前債券價格與估值雖尚未過熱，但隨著科技公司持續向 AI 傾注巨資，未來數月乃至數年內無疑將達到泡沫水準。

分析指出，投資 AI 相關債務的核心難題在於，許多在售債券要數十年後才到期，屆時當前技術可能已淪為過時技術。

其中，資料中心尤其面臨過度建設風險，因為建設週期漫長，且大量項目正同步啟動。

Cohen 指出：「必須思考什麼樣的信用債能夠挺過一個深度週期，而你需要的是那些透過結構性安排或強大資產負債表就能存活的標的。」

根據 Cohen，信用泡沫的定義是，投資人向那些「需要實際增長」才能償付債務的公司提供融資，而需要警惕的是，歷史上的技術繁榮，往往正是以這種方式走向泡沫。

橡樹資本的策略與雙線如出一轍。即便尚無法確知泡沫何時到來，該公司已按照未來可能出現投機過度的前提進行投資布局。

橡樹資本私人信貸聯席投資組合經理 Christina Lee 表示，資料中心融資是一個規模龐大且仍在成長的機會，「但我們必須精挑細選，因為確實還不清楚這場競賽中誰會勝出、誰會出局。」

橡樹聯合創辦人 Howard Marks 去年底亦撰文警示：「沒有人應該在不承認面臨毀滅風險的前提下全倉押注。但同樣，沒有人應該完全袖手旁觀，而錯過一次偉大的技術躍遷。」

太平洋投資管理公司（PIMCO）集團首席投資長 Dan Ivascyn 則態度更為審慎，表示 AI 並非適合超配的板塊，但正因融資需求巨大，投資人可在整體敞口上保持防禦，同時捕捉其中真正具吸引力的機會。

他警告，一旦出現違約，損失幅度可能超出投資人以往的經驗。

橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）亦指出，大規模技術革命在歷史上總是伴隨投機過度。