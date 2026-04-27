鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-28 00:00

聯準會 (Fed) 本周將召開利率決策會議，市場普遍預期將連續第三次按兵不動，維持基準利率在 3.5% 至 3.75% 區間。不過，在美伊戰事推升能源價格、通膨壓力升溫之際，決策討論卻被聯準會權力交接與政治風波所掩蓋，使本次會議增添不確定性。

〈FOMC會議前瞻〉Fed主席鮑爾最後一戰？利率料按兵不動但壓力爆表(圖：REUTERS/TPG)

美國司法部上周宣布終止針對聯準會總部翻修案的刑事調查，為川普提名的接任人選華許 (Kevin Warsh) 鋪平確認之路。原先阻擋提名的共和黨參議員提里斯 (Thom Tillis) 隨後轉向支持，參議院銀行委員會預計於 4 月 29 日進行表決。隨著鮑爾 (Jerome Powell) 主席任期將於 5 月 15 日屆滿，市場普遍認為本次會議可能成為其任內最後一次主持利率決策。

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利率按兵不動成共識 能源衝擊讓政策進退兩難

在政策面上，聯準會官員預料將維持觀望立場。自去年 12 月以來，利率已連續維持在當前水準，近期經濟數據顯示，美國通膨與就業市場同時具備韌性，使決策方向更為複雜。

數據顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 創近四年最大升幅，主因汽油與柴油價格大幅上漲；此外，就業市場表現穩健，失業率意外下降，零售銷售亦創一年來最大增幅。在需求仍具韌性、供給面受戰事干擾的情況下，聯準會面臨通膨與成長之間的拉鋸。

分析人士指出，當前政策需保留彈性。KPMG 首席經濟學家史旺克 (Diane Swonk) 表示，未來利率可能上調或下調，取決於通膨與需求走勢；前 Fed 顧問特洛 (Robert Tetlow) 則形容，本次會議可能「極為平淡」，官員將避免釋出明確訊號。

戰事推升油價 升息選項重新浮現

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 指出，若能源價格長期維持高檔，通膨可能擴散至更多商品與服務，並影響就業市場，形成政策上的「非常複雜」局面。聖路易聯準銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 亦認為，若核心通膨受到影響，升息將成為必要選項。

市場預期亦出現轉變。原先押注今年降息的聲音減弱，債券市場目前預期政策利率可能維持至 2027 年中，顯示投資人對通膨持續性的擔憂升溫。

政治干擾升溫 鮑爾「告別秀」成焦點

除了政策本身，本次會議也籠罩在政治因素之下。司法部終止調查後，華許接任主席的機率大幅提升，市場關注權力交接是否影響 Fed 獨立性。

鮑爾先前曾表示，在調查結束前將持續留任，並不排除在卸任主席後續留董事會至 2028 年，以確保機構運作穩定。外界認為，這項表態也反映川普政府對聯準會政策的壓力。

分析人士指出，鮑爾在會後記者會上可能避免釋出過多新訊號，以免市場混淆。野村首席經濟學家賽夫 (David Seif) 表示，本次會議幾乎不會有重大政策訊號，整體基調將偏向保守。