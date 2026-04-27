鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-27 21:00

高通 (QCOM-US) 周一 (27 日) 股價盤前一度大漲 13%，主因市場傳出該公司將與 OpenAI 合作開發人工智慧 (AI) 智慧型手機處理器，帶動投資人對其在新一代 AI 裝置布局的期待升溫。

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根據天風國際證券分析師郭明錤在社群平台 X 的說法，高通將與台灣聯發科 (2454-TW) 共同開發相關晶片，並由中國立訊精密 (002475-CN) 負責系統設計與製造，該裝置預計最快於 2028 年量產。相關企業目前尚未對此消息做出回應。

報導指出，此次合作將支援 OpenAI 打造以 AI 為核心的終端裝置。郭明錤表示，唯有同時掌握作業系統與硬體，OpenAI 才能提供完整的 AI 代理服務，而智慧型手機仍是目前最能即時捕捉用戶狀態的裝置形態，因此具備關鍵戰略地位。他也認為，未來 OpenAI 可能結合訂閱制服務與硬體銷售，建立全新的 AI 生態系。

OpenAI 近年持續探索消費型 AI 裝置市場，並於去年以約 65 億美元收購前蘋果設計師艾夫 (Jony Ive) 創立的 io Products，強化硬體開發能力。不過，外界對其產品形態仍存在分歧。《華爾街日報》(WSJ)曾報導，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 將相關產品定位為介於手機與筆電之間的「第三核心裝置」，並非傳統智慧型手機。

值得注意的是，OpenAI 近期亦調整策略，縮減部分非核心專案，轉而聚焦企業端具商業化潛力的 AI 應用，如程式開發工具。