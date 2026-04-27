鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-27 22:00

OpenAI 與微軟 (MSFT-US) 周一 (27 日) 宣布調整長期合作架構，微軟將不再擁有 OpenAI 人工智慧模型的獨家銷售權，為 OpenAI 進一步將技術拓展至亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet(GOOGL-US) 等競爭對手的雲端平台鋪路，顯示雙方關係進入更具彈性的階段。

根據雙方聲明，新協議將取消微軟對 OpenAI 產品的獨家銷售安排，並允許 OpenAI 在包括 Amazon Web Services(AWS) 在內的多個雲端平台提供服務。此舉有助於 OpenAI 擴大客戶基礎，滿足快速成長的運算需求。市場消息指出，OpenAI 近年已積極與亞馬遜等業者合作，開發並部署 AI 產品。

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作為交換條件，微軟將不再就其轉售的 OpenAI 產品支付分潤，OpenAI 對微軟的分潤機制則設有上限，並維持既有約 20% 的分潤比例，相關支付將持續至 2030 年。此外，微軟仍保有 OpenAI 智慧財產授權至 2032 年，並維持「主要雲端合作夥伴」地位，未來新產品仍將優先在 Azure 平台上推出。

這項調整旨在簡化雙方原本複雜的合作模式。OpenAI 表示，新的合作架構將在維持穩定性的同時，提高雙方靈活性，以便各自拓展新的商業機會。微軟則持續受惠於其早期對 OpenAI 的投資與技術合作，在 AI 競賽中占據關鍵地位。

不過，雙方關係近期已出現微妙變化。OpenAI 在企業市場的拓展需求，促使其尋求跨平台部署，而微軟亦一度考慮對相關合作採取法律行動，以捍衛既有權利。隨著新協議出爐，相關爭議暫告一段落，也顯示雙方在競合關係中重新取得平衡。

市場反應方面，微軟股價周一開盤下跌約 1% 至近 3%，亞馬遜與 Alphabet 股價則小幅上漲。分析指出，取消獨家權意味 OpenAI 將更自由地拓展 AI 服務版圖，同時也加劇雲端市場競爭。