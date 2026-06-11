鉅亨網編譯段智恆 2026-06-11 22:40

伊朗官媒《法斯通訊社》(Fars News Agency) 周四 (11 日) 報導，隨著美伊衝突持續升溫，伊朗已將馬斯克 (Elon Musk) 在中東地區的商業利益列為潛在軍事打擊目標，其中包括 SpaceX 旗下的星鏈 (Starlink) 衛星網路服務。

根據《法爾斯通訊社》在 Telegram 發布的聲明，伊朗將把「馬斯克在西亞地區管理的所有經濟利益」視為報復美國行動的目標，其中包括一座位於中東地區的星鏈地面站設施。報導並未說明具體位置，也未透露可能採取何種行動。

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相關威脅出現之際，美伊軍事對抗正持續升級。美國總統川普同日在社群平台 Truth Social 發文警告，美軍將於當晚對伊朗發動「非常猛烈」的攻擊，並揚言未來將接管伊朗重要石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island) 及其他能源基礎設施，進一步掌控伊朗石油與天然氣市場。

美伊雙方近期已多次互相發動攻擊，使原本脆弱的停火局勢進一步惡化，也讓和平談判前景更加不明朗。

川普日前指控伊朗擊落一架在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 執行巡邏任務的美軍直升機，隨後美軍於周二展開報復性空襲，伊朗則發動反擊。美方周三再度發射飛彈打擊伊朗目標。

川普周四接受《福斯新聞》(Fox News) 訪問時透露，美軍前一晚對伊朗投下價值約 2.5 億美元的炸彈，並預告將進一步擴大軍事行動規模。