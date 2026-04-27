蘋果關閉美國首間工會門市 引發勞資糾紛
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周一 (27 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 位於美國馬里蘭州陶松 (Towson) 的門市即將關閉，引發勞資爭議。代表該店員工的工會指控，蘋果未如過往慣例提供轉調機會，反而對工會員工採取差別待遇，並已向美國國家勞資關係委員會 (NLRB) 提出申訴。
該門市成立於 2022 年，是蘋果在美國首間成立工會的零售據點，如今卻成為公司計畫關閉的三家門市之一。蘋果表示，關店主因為商場環境惡化及多家零售商撤離，但工會認為這並非差別對待員工的理由。截稿前，蘋果未對此報導回應置評請求。
工會控差別待遇 轉調機會引發爭議
國際機械師與航太工人協會 (IAM) 本周向 NLRB 提出申訴，指控蘋果在雇用條件上歧視工會員工，試圖阻礙其行使勞動權利。工會指出，過去門市關閉時，員工通常可轉調至鄰近據點，但陶松門市員工卻未獲此安排。
相較之下，蘋果預計於 6 月關閉的其他門市，其員工仍可申請轉調。陶松門市約 90 名員工則需透過一般求職流程重新應徵內部職缺，且不具優先權，目前尚無人成功轉任。工會強調，公司聲稱轉調權已在協商中被放棄的說法並不正確。
工會認為，此舉恐對其他門市員工產生寒蟬效應，降低未來組織工會的意願。
蘋果稱環境惡化 關店與工會爭議交錯
蘋果指出，陶松門市所在商場近年營運狀況轉差，是關店主要原因。不過員工表示，商場雖有衰退跡象，但並非異常情況，質疑公司藉此掩蓋對工會員工的不利處置。
依據雙方合約，若蘋果未來 18 個月內在當地 50 英里範圍內開設新門市，須承認工會地位。員工也指出，該門市對當地社區仍具便利性，關閉後最近門市距離較遠，對通勤族影響明顯。
根據合約，多數員工在門市關閉後將可獲得資遣費，包括 4 周基本薪資及依年資計算的額外補助。若 NLRB 認定申訴成立且雙方未能和解，案件可能進入行政審理程序，甚至進一步上訴至聯邦法院。
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